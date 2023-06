El pasado miércoles 28 de junio en el Colegio de Jalisco, el gestor cultural, Rob Hernández, presentó su libro “La Otra Guadalajara”, un compilado de entrevistas y testimonios que realizó a personalidades importantes de la comunidad LGBT tapatía. Durante el conversatorio, estuvo acompañado por Lorena López, coordinadora de comunicación del colegio; Ignacio Torres, estudiante del doctorado en Ciencias Sociales y Aranza Cano, directora del colectivo Avem México.

Durante la charla, Rob compartió que nunca se esperó convertirse en autor de un libro. Hay que destacar que también es el director del documental “Cónyuges”, el cual cuenta la historia de los primeros matrimonios en Jalisco, y también ha sido líder de otros proyectos culturales como “Sarao”, un libro digital de historias de la diversidad escritas y relatadas por personas de la comunidad LGBTIQ+.

Recordó que en un inicio, estas historias eran crónicas independientes que reflexionaban y documentaban las historias que pasan en Guadalajara, estos relatos primero se publicaron en una revista digital local llamada Kä Volta y con el paso del tiempo desembocaron en este compilado que ahora se puede adquirir en el Museo Memoria LGBTTTIQ+ en avenida 8 de Julio 76 en el Centro de Guadalajara así como en línea a través de Amazon, Gandhi y Mercado Libre.

Resalta que aunque hay muchos ejemplos de líderes que abanderaron los movimientos por la diversidad en la búsqueda de derechos tanto en la Ciudad de México como en Stonewall y otras ciudades, él se preguntaba quiénes eran esos rostros en su ciudad Guadalajara, los que le permitieron gozar de las libertades que tiene hoy como un hombre gay. “Quienes se pelearon por mí, quienes se enfrentaron a las autoridades y quienes han generado los cambios institucionales, han sido las, los y les activistas en Guadalajara, y creo que no les hemos hecho justicia”.

Reflexiona que las generaciones que nacieron en la década de los 2000 ya les ha tocado una metrópoli, un país y una sociedad mucho más incluyente, donde es más común pensar en casarse con una pareja del mismo sexo y adoptar, en un contexto donde también se le están haciendo adecuaciones a la ley para las identidades trans. Entonces, el abanico de posibilidades se abre más para las personas diversas, “pero para quienes nacimos antes no, justo cuando estaba haciendo el documental de ‘Cónyuges’, una de las problemáticas era encontrar parejas que se quisieran casar, era el año 2010. Y es que ninguno de los gays que estábamos en ese entonces, teníamos en el imaginario la posibilidad de formar un matrimonio de manera legal”.

Así que reitera que él comenzó a desarrollar estas historias como crónicas independientes en el año 2018 como un interés personal, “porque hasta aquella fecha me había tocado conocer sobre todo documentos académicos, tesis y estudios antropológicos que hablaban de la vida gay o que documentaban toda esta parte”, pero su interés era saber que otros libros y literatura había más allá de personalidades como Salvador Novo, Javier Villaurrutia o Elías Nandino, “casi todos ellos pasaban en la Ciudad de México, ¿pero qué hay de Guadalajara?”.

EL INFORMADOR/K. Esparza

Así que le nació hacer algo al respecto y entró a un taller de crónica, uno de sus primeros entrevistados fue el activista Jaime Cobian, impulsor de proyectos como la asociación civil Codise y el Museo Memoria LGBTTTIQ+. De hecho, en el texto también se pueden encontrar otros testimonios como el de Roberto “La Gorda” Espejo, actor y transformista; la drag queen Becky D’Vich, pionera del movimiento cultural en Guadalajara; Gabriel Román “La Pinal”; el activista Jesús Jáuregui y el ilustrador Alfredo Roagui, entre otros.

Reconoce Rob que en este texto están en su mayoría los testimonios de hombres gay porque ese es también el contexto en el que se desenvuelve y que claro que faltan más voces de otras personas que se identifican como lesbianas o trans, incluso también podría caber la posibilidad de que en un segundo volumen se aborden estos testimonios.

“Mucho de lo que me han dado estas crónicas es conocer y empatizar con las realidades de otras personas, de otras identidades y otras expresiones. Especialmente fue con Candy (Chávez) una amiga, quien es una mujer trans que se dedica al activismo. La entrevisté en el 2018 y a pesar de que yo estaba muy cercano al activismo, no tenía muy claro cómo diferenciar el tema de la expresión, la identidad y la orientación sexual, así es que ella me lo explicó de manera muy sencilla”. Rob Hernández es una persona muy propositiva que siempre está buscando generar proyectos que visibilicen a la comunidad diversa de Jalisco.

FS