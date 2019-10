Rinden homenaje a Fray Gabriel Chávez de la Mora

Emotivo homenaje rindió el Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C. para recalcar el legado de Fray Gabriel Chávez de la Mora —Guadalajara el 26 de noviembre de 1929—, reconocido arquitecto tapatío, quien en el marco de los festejos por su próximo cumpleaños 90, recordó su amplia trayectoria en el mundo arquitectónico y su vocación religiosa como Monje Benedictino desde 1965.

Teniendo como escenario la Casa Cristo, magna obra del arquitecto tapatío Luis Barragán y sede del Colegio de Arquitectos de Jalisco, el pasado 3 de octubre, se le reconoció y agradeció a Fray Gabriel Chávez de la Mora su compromiso con la arquitectura y el impulso que le dio a esta carrera al ser parte de la primera generación de la Escuela de Arquitectura, fundada en 1948, por la Universidad de Guadalajara.

En entrevista para este medio, Fray Gabriel Chávez de la Mora recordó sus primeros acercamientos a la arquitectura y cómo vinculó esta pasión con otra de sus grandes aspiraciones: la religiosa, además de consolidar otras habilidades en la artesanía, pintura y escultura, por ejemplo.

“Creo que dedicarme a la arquitectura fue por los designios providenciales, porque mi padre fue un reconocido médico pediatra y ni de chiste pensé en seguir la profesión de mi papá. Yo me recuerdo dibujando y haciendo trabajos manuales, así comencé a incursionar sin maestros, haciendo mis propias maquetas. Bendito sea Dios que me fue abriendo camino en esta profesión”.

Los aplausos y la nostalgia se hicieron presentes en este tributo que el Colegio de Arquitectos de Jalisco organizó en compañía de reconocidos profesionales de la vida arquitectónica, urbana y de diseño de la metrópoli, quienes han sido testigos del profesionalismo, entrega, fortaleza y perfección de Fray Gabriel Chávez de la Mora en los diversos proyectos que encabezó y llevaron a la arquitectura jalisciense a un nivel de calidad, prestigio e innovación internacional al impulsar y ser partícipe de proyectos como Capilla de Ahuacatitlán, la Basílica de Guadalupe y de la Capilla Guadalupana en el Vaticano, por ejemplo.

“Cuando comencé en la arquitectura Guadalajara era pequeñita, era otro contexto, pero ya había casas como las de Luis Barragán que ya admirábamos, ya había expresiones de arquitectura que llamábamos modernas y contemporáneas, eso me entusiasmaba, el poder ejercer el diseño arquitectónico. Cuando tenía que decidir qué estudiar, aún no se fundaba la Escuela de Arquitectura y entonces me inscribí a ingeniería pensado en la construcción de edificios y cuando se funda la Escuela de Arquitectura no lo dudé en inscribirme”.

Aunque la evolución urbana en la metrópoli tapatía y en lo general en México cada vez es más asombrosa y con talento de alcance internacional, para Fray Gabriel Chávez de la Mora es importante no olvidar los fundamentos de la arquitectura, de dar prioridad a espacios dignos para vivir y lograr un equilibrio y respeto con el medio ambiente.

“Es bueno que crezca la ciudad verticalmente, pero siempre debe ser con planeación, con construcciones funcionales, cuidando al individuo en todas sus facultades. No es solo enfocarse a las dimensiones físicas, hay que valorar las necesidades psicológicas y espirituales. ¿Cuántas de las habitaciones de las que llamamos de interés social son inhabitables?, son totalmente contrarias a lo que debe ser la disciplina arquitectónica, que ayude al morador a vivir mejor él y su familia”.

Recuerdan legado de Casa Cristo

La sede del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco A.C. aprovechó su reunión para rememorar el legado e impacto arquitectónico de Casa Cristo, diseñada y construida por el arquitecto tapatío y ganador del Premio Pritzker, en 1929, y declarada como Monumento Artístico de la Nación en 2006.

Cabe señalar que Fray Gabriel Chávez de la Mora diseñó la estatuilla conmemorativa del Premio de Arquitectura Jalisco otorgada por el Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, galardón en el que resaltan los fundamentos del ser humano: el cerebro y el corazón.