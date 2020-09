Renace un clásico de Ámsterdam

El hotel de lujo más antiguo de Ámsterdam, De L'Europe, abrió de nueva cuenta sus puertas tras una larga renovación de las áreas comunes del hotel. El trabajo fue profundo para poner a este clásico al día, por parte de la reconocida oficina de diseño holandesa Nicemakers, con sede en esa misma ciudad, que se encargó de revitalizar áreas como los pasillos, áreas públicas, salas de funciones y los tres restaurantes y bares.

Todo se hizo procurando que este recinto no perdiera el encanto que lo caracteriza. Viajar a Ámsterdam es siempre una aventura donde se combina lo “vintage” con aquello que recién se incorpora a la oferta turística.

Lo primero que se puede apreciar es que se buscó preservar el carácter distintivo e imponente del hotel. ¿Qué significa? que Nicemakers optó por materiales ricos, colores cálidos y objetos exclusivos combinados con muebles antiguos y hechos a medida para crear un ambiente cálido y acogedor. El nuevo diseño transmite la grandeza histórica del hotel y la fascinación internacional con un estilo atemporal y una elegancia refinada.

De L'Europe Ámsterdam ha sido el principal hotel de lujo de la ciudad desde 1896 y es considerado el guardián de la cultura y la artesanía locales. El paso de los años no hace sino hacer más y más atractiva a este tesoro del Norte de Europa.

Metrópoli famosa por sus canales (tiene más de 150), también es predilecta entre los viajeros jóvenes por las múltiples experiencias que ofrece. ¿Buscas gastronomía? Aquí encuentra la mejor.

¿Estás detrás de una buena fiesta? Son inolvidables las propuestas que tienes. ¿Nada más deseas disfrutar del atardecer sentado en una banda? ¡Este es el lugar!

En tiempos donde es importante cuidar el bolsillo, Ámsterdam es una ciudad que se ajusta a diversos presupuestos. Sí, tiene algunas de las tiendas más lujosas del viejo continente, pero también posee opciones baratas. Date una vuelta por el Mercado Albert Cuyp (se pone de lunes a sábado) para probar la mejor comida callejera de los países bajos o comprar una encantadora chuchería.

Muchos de los museos en Ámsterdam ofrecen la opción de adquirir entradas vía internet, así que no dejes caer en saco roto este consejo: Cómpralos. No es extraño que museos populares de la ciudad (como el de Van Gogh), o recintos como la Casa de Ana Frank, presenten largas colas de acceso y no es raro que más de un turista termine frustrado por perder horas en la fila y no poder entrar.

ELEGANCIA. Las instalaciones del hotel son insuperables en calidad y estilo. ESPECIAL

TIPS DE VIAJES

Ofertas y novedades

Cuando se levanten las restricciones sanitarias de viaje, sin duda debes agregar a Ámsterdam entre los destinos predilectos. Busca más información, ofertas y novedades sobre este hotel en su página www.deleurope.com

