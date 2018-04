Regresa la magia escénica de Finzi Pasca

La Compagnia Finzi Pasca regresa a Guadalajara con el espectáculo “Bianco su Bianco”. La puesta en escena está inspirada en una novela de Daniele Finzi Pasca, director de la compañía. Las interpretaciones están a cargo de Helena Bittencourt y Goos Meeuwsen, dos actores con una amplia experiencia en el teatro, clown y las artes circenses con los que Daniele tiene una larga relación en escena.

A mitad de su temporada en el Teatro Helénico de la Ciudad de México, Finzi Pasca platicó con EL INFORMADOR sobre la obra y sus próximas funciones en Guadalajara: “El espectáculo toma origen en una novela que escribí años atrás. Hace referencia, como casi todo lo que hago, al lugar donde nací, en Suiza, en la parte italiana. Cuenta la historia de un joven que tiene una infancia complicada, muy difícil, con una familia, sobre todo con un padre muy violento”. En la obra los espectadores observan “Cómo se desarrollan las cosas gracias al encuentro con amigos, que después permiten una redención”.

Finzi Pasca comenzó a trabajar en “Bianco su Bianco” hace cuatro años: “Es un espectáculo que nació después de los Juegos Olímpicos de Sochi (2014). Todo el equipo había trabajado en una puesta enorme, monumental. Necesitábamos regresar a algo más sencillo, algo más profundamente humano”.

En la producción de “Bianco su Bianco” retomaron elementos que utilizaron en la ceremonia de clausura en Sochi: “Allí creamos una estructura de luces con 60 kilómetros. Con este proceso, este espectáculo donde quisimos hacer algo más sencillo, tratamos de hacer una estructura de luz, pero algo más sencillo. Es en todo caso un cierto objeto tecnológico: son siete kilómetros de cables, 500 luces que reaccionan de una forma particular a cada estado emotivo de los actores”.

Para el público, comentó el director de la compañía, la estructura de luz propone un diálogo con el público a través de la sorpresa de los personajes: “Los actores son dos miembros de la compañía: son una pareja, una brasileña y un holandés. Los conozco desde hace muchos años, han trabajado juntos. Es un largo camino. Son dos talentos enormes que en el escenario logran abrazar, conmover y hacer reír al público”.

La experiencia de recibir la invitación de los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi supuso exigencias diferentes para la compañía: “Los retos son muchos, son distintos. Seguramente cuando se hace este tipo de proyecto hay una gran cantidad de cosas que se tienen que considerar. Y una presión, una gran presión de parte de entidades tan distintas como la ciudad, el comité olímpico, la nación. Hay muchas figuras, identidades que se tienen que escuchar, que entender e interpretar”. Además, participar en una ceremonia de inauguración o clausura de esas magnitudes supone una audiencia mucho mayor a la de los teatros, aunque sólo en una ocasión: “Cuando se habla de un número de espectadores tan grande al final de cuentas no caben en el imaginario. Uno sinceramente no se ocupa de eso. También cuando después uno recopila y sabe que fue visto por millones de personas es muy difícil tener una imagen de todo eso. Uno no se da cuenta”.

Compagnia Finzi Pasca ha visitado la capital de Jalisco en varias ocasiones, para traer producciones como “La Verità” y “Per te”. Para Daniele, “cada espectáculo es un viaje distinto. Los colores, los perfumes, como un cocinero, usa los mismos. Por decir, en ‘La Verità’ se habla de ciertos elementos emocionales en el trabajo de Dalí, cómo fue, cómo es ahora. Como espectáculo tiene más de narración, algunas partes profundamente de imágenes que cuentan cosas. En el caso de ‘Bianco su Bianco’ es un teatro más cercano a ‘Ícaro’ en la narración; son actores que con palabras cuentan y nos hacen viajar”, explica.

En sus visitas a México, “Guadalajara es una de las ciudades, parada casi obligatoria en nuestras giras. Esto se debe en máxima parte en amistades con la comunidad. Se remonta a las primeras veces que la compañía vino”, comentó Daniele, para quien “Hay lugares en los que es un placer regresar, hay un público, y no solo eso: hay directores de teatro, compañías que da placer encontrar para ver qué están haciendo, para imaginar posibles colaboraciones”, agrega.

Igualmente, la capital del país ha sido un sitio frecuente para la compañía, donde han tenido largas temporadas con sus producciones.

ASISTE

“Bianco su Bianco”, de Compagnia Finzi Pasca

F: 26 y 27 de abril, 21:00 horas

F: 28 de abril, 19:00 horas

L: Sala 2 del Conjunto de Artes Escénicas.

P: Boletos de 350 a 650 pesos