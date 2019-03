Reconocen a lo mejor del teatro

El Teatro Degollado albergó la ceremonia del Galardón al Mérito Teatral, otorgado por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes y la Secretaría de Cultura estatal.

Claudia Reyes Toledo, directora de Desarrollo Cultural y Artístico de la Secretaría, comentó que el reconocimiento reúne a distintas generaciones. Por ello destacó que esta edición celebró también a creadores con 10 años de trayectoria.

Al comienzo de la sesión se realizó una lectura dramatizada con becarios del Pecda y texto de la dramaturga jalisciense Andrea Belén Sánsa.

Teófilo Guerrero, actor, director y dramaturgo, leyó un texto conmemorativo del teatro, un “sencillo homenaje a quienes desde la precariedad estamos haciendo un patrimonio”, dijo antes de dar lectura.

Hacia el final de su texto afirmó: “Mientras haya teatro habrá humanidad”.

La nueva categoría, Jóvenes Talentos, fue la primera en entregarse, destinada para Paloma Domínguez. La premiada comentó: “Es muy bonito que nos reconozcan por hacer lo que uno decidió hacer”.

El segundo galardón, dentro de la misma categoría, fue para el productor y gestor Héctor Montes de Oca, quien dijo: “Pocas veces se reconoce lo que sucede detrás o fuera del escenario. Me sorprendió mucho el reconocimiento”.

Prosiguieron los premios para los creadores con 25 años de trayectoria. Circe Rangel recordó, al recibir el reconocimiento, que desde muy temprana edad quiso hacer teatro: “En algún momento pensé dejar de hacer teatro... pero el teatro nunca me dejó. No me ha dejado caer, me ha hecho vivir”, agregó.

Josefina Villalobos también recibió el galardón. La creadora comentó que tuvo sentimientos encontrados por la convocatoria que tiene el teatro. Con su vida laboral en Zapotlán, Josefina exhortó a las autoridades a trabajar de manera descentralizada.

Con medio siglo de carrera, Ricardo Niño fue el último en recibir el reconocimiento institucional: “Nos hace falta hacer teatro de arte, también nos hace falta hacer teatro comercial, bien hecho”, afirmó en su mensaje. Ricardo pidió a las autoridades abrir más los teatros para funciones y ensayos.

El homenaje luctuoso fue para la actriz y modelo Sofía Rejeda, para el comediante Jorge “Ruso” Gómez y para el actor José Leal.

Chilakil Brass interpreta ópera

El quinteto de vientos Chilakil Brass interpretó fragmentos de la ópera Carmen, de Bizet, además de un popurrí de temas mexicanos, en particular los popularizados por Pedro Infante.