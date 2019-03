"La Naranja Mecánica" llega al teatro

El director argentino Manuel González Bello sonríe y asegura que no sabe por qué le toca llevar historias del cine al teatro; hasta ahora lleva alrededor de 15 montajes con esta característica, y va por una más con el estreno de "La Naranja Mecánica" el 4 de abril en el Teatro Sogem Wilberto Cantón.

"Desde el primer día de audiciones (...) me vino de inmediato el pensamiento de que esto va a ser fuerte y no es juego"

"Obviamente teatro y cine son incomparables, ´La Naranja Mecánica´ tiene un encanto, no está escrita para teatro, pero para mí más que una dificultad es una bendición, porque me obliga a encontrar soluciones imaginativas a cada dificultad que el espacio me presenta, que el escenario comience a tomar un vuelo que quizá con una pieza escrita para teatro no me lo da".

Lo que sí logró intimidarlo, es el significado que tiene esta historia para varias generaciones, que la conocieron a través de la versión cinematográfica que realizó el cineasta Stanley Kubrick en 1971.

"´La Naranja Mecánica´ nos cuestionó diversos temas en ese momento, como la injerencia de un gobierno que quería tener intromisión en la libertad individual de las personas, el tema de la violencia, de la seguridad, todo eso fue planteado en esta historia hace 60 años y hoy seguimos hablando de lo mismo. Tanto Kubrick como el autor Anthony Burgess, lo pensaron como un futuro y eso sucede hoy", explicó el director.

Como es una puesta en escena dirigida a un público de entre 20 y 30 años, González Bello se concertó durante tres semanas en buscar a un grupo de actores que conectara de inmediato con estos espectadores; su elenco quedó integrado por Leo Deluglio, Carlos Fonseca, Erik Díaz, Alfredo Gatica, Kevin Holt, Antonio Alcántara, Flor de Beauve y Solkin Ruiz.

ESPECIAL / carteleradeteatro.mx

"Desde el primer día de audiciones, cuando vi tanta gente preparándose con tanta intensidad, me vino de inmediato el pensamiento de esto va a ser fuerte y no es juego, no será algo que esté hecho a medias y hay que ir al cien; a partir de ese momento no solté esa entrega y compromiso en ningún momento, porque Alex tiene un camino tormentoso, agotador e intenso", declaró Leo Deluglio protagonista de la obra.

Carlos Fonseca explicó que los siete actores que acompañan a Deluglio en escena, interpretarán a diferentes personajes durante toda la función, para lograr todas las escenas de la trama de una manera coreografiada y perfecta.

Esta historia se estrenó en enero en Buenos Aires, Argentina, por Manuel González Bello y asegura que el trabajo que realiza en México le ha servido para no repetirse y para mejorar cosas de la primera versión, que arreglará en cuanto retorne a su país.

AC