Raquel Barrios lleva su arte a Nigeria

Experimentar y salir de los estándares ordinarios de creación del arte ha sido clave en el crecimiento de Raquel Barrios, artista plástica que utiliza su instinto para aprovechar cada material que llega a sus manos, aunque se trate de un simple trozo de tela o papel.

Su ingenio ahora se alista para instalarse en la segunda edición de la Bienal de Lagos, en Nigeria, en donde Raquel Barrios compartirá su visión sobre uno de los problemas ambientales más constantes en los últimos años: la desaparición de ríos y la urbanización destructiva.

Raquel será la única artista de América Latina en participar en el encuentro artístico impulsado por Àkéte Art Fundation. Ella participa con el proyecto “Erosiones”, el cual estará expuesto del 26 de octubre al 30 de noviembre del presente año, en el marco de la bienal a realizarse en Lagos, la ciudad nigeriana más grande.

Si bien las piezas de arte partirán hacia Nigeria, la creadora está a la espera de recaudar los fondos suficientes que le permitan llegar a dicho país para atestiguar personalmente cómo su carrera comienza a proyectarse internacionalmente.

El error de las ciudades

La artista tapatía explica que “Erosiones” surge como parte del proyecto que presenta al ser apoyada con el Estímulo a la Creación de Jalisco de Jóvenes Creadores de 2018, y que comenzó a trabajar en marzo de 2019 y finalizará en 2020, partiendo de su discurso a través de dibujo, pintura e instalación sobre los ríos que estaban en la ciudad y desaparecieron ante el crecimiento urbano.

“El tema de la bienal trata sobre este tema, de la manera de construir las ciudades y cómo no se respetan los ecosistemas. Aún estoy trabajando diferentes piezas, estoy tratando de sacar las ideas que tengo sobre bastidor a otras dimensiones como pintura escultórica, sigo generando, para cuando finalice por completo este proyecto, hacer una selección y exponer en Guadalajara”, declara Barrios.

Que su trabajo llegue a Nigeria significa un proceso más en la consolidación de su carrera, así lo considera Raquel, al pensar que sus procesos creativos desde una mirada distinta de lo que es la estética y el discurso, le permiten ofrecer un panorama más abierto sobre lo que es la experimentación y el impacto que puede tener en otras plataformas artísticas del mundo.

“Este trabajo tiene más de 10 años, ha sido por ser constante, participando en exposiciones o talleres sobre procesos artísticos, ha sido difícil, pero llegar a esta bienal es muestra de que he hecho las cosas bien. Inicié pintando y dibujando, después utilicé el papel arrancado manualmente y lo apliqué al dibujo y pintura como otro material y método. Esto me llevó a generar imperfección porque no controlas la forma en cómo queda el papel al arrancarlo, es una metáfora de mostrar el error y la imperfección de las ciudades”.

La Bienal de Lagos

La Bienal de Lagos fue fundada en 2017 como una plataforma de arte contemporáneo sin fines de lucro bajo la Àkéte Art Foundation, colectivo de artistas con sede en Lagos registrado en la Comisión de Asuntos Corporativos en Nigeria. La bienal posiciona a la ciudad de Lagos, con su competencia altamente internacional, como su centro de apoyo y promoción del arte contemporáneo a través de exposiciones, programas públicos, publicaciones, investigación y residencias. A través de estas actividades, la bienal privilegia enfoques experimentales para la creación artística, la presentación y el discurso crítico, aspirando a abordar problemas sociales y políticos complejos, cultivar nuevos públicos y establecer nuevos modos de compromiso dentro de la ciudad, así como en todo el país e internacionalmente.

Toma nota

Previo a su participación en la Bienal de Lagos, en Nigeria, Raquel Barrios impartirá dos talleres en un ciclo de la ESARQ (Libertad 1745, Col. Americana) con los temas de Representación Visual y Expresión y Material, durante septiembre y octubre.