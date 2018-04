''Qucho'' cumple 20 años de crítica con pincel

Uno de los mejores moneros y cartonistas que hay en el país, que usa la comedia dibujada para crear conciencia y criticar, tanto al deporte, como a la política es Saúl Herrera, mejor conocido como ''Qucho'', personaje destacado en los medios impresos, no sólo de Guadalajara, sino del país, que cumple ya 20 años de trabajo y es por eso que prepara una exposición con lo mejor de su trabajo.

A partir del 15 de abril, el monero Saúl Herrera “Qucho” expondrá al Galería Chapultepec una peculiar retrospectiva sobre su trabajo en el cartón político y deportivo, labor que a lo largo de 20 años lo ha posicionado como uno de los caricaturistas más empáticos.

La exposición de su trabajo estará hasta el 31 de mayo y propone 24 cartones de formato grande bajo una curaduría que rescata algunos de sus primeros trabajos y los más actuales que alternadamente se han publicado impresa y digitalmente en medios como el extinto diario “Siglo XXI”.

''Una de las cosas más padres que me han pasado, es que me rodeo de gente que me apoya, me hace que siga haciendo los cartones, tanto de política y de deportes'', indicó Saúl Herrera.

A través de sus cartones, “Qucho” ha inmortalizado a personajes que hacen referencia al acontecer político, deportivo, social y cultural de Guadalajara y México, destacando hazañas o polémicas nacidas en el Club Deportivo Guadalajara, El Atlas, el cineasta Guillermo del Toro y pasados gobernantes y funcionarios públicos jaliscienses y los actuales candidatos presidenciales, por ejemplo.

Previo a la inauguración de la galería, “Qucho” ofrecerá una charla en compañía de colegas como Jors Salazar, Erandi Aparicio, Ricardo Godoy, Osvaldo Muñoz y Domitilo Esparza, quienes analizarán la evolución creativa de Saúl Herrera y el impacto que ha tenido en la sociedad tapatía.

La pasión de Chivas

Qucho explicó, que ante su afición al Club Guadalajara, el mejor cartón que hizo, fue cuando Chivas fue campeón el pasado 28 de mayo de 2017 ante los Tigres, y bromeó diciendo que lo disfrutó, porque su Rebaño Sagrado sale campeón cada 10 años.

''El que más disfruté fue cuando Chivas fue campeón, hace como un año, lo disfruté mucho, le di cuerda como un mes, hasta los americanistas me reclamaron, me pedían que ya le parara, pero yo les decía que me entendieran, porque Chivas es campeón cada 10 años'', comentó.

Dentro de las actividades paralelas a la exposición que habrá en Chapultepec, ''Qucho'' ofrecerá una charla previa a la inauguración este 14 de abril a las 17:00 horas. Esta plática tendrá como sede la librería José Luis Martínez del Fondo de Cultura Económica.

''Qucho'' participa actualmente en distintas empresas de medios de comunicación, como lo son EL INFORMADOR, El Tren, entre otros.

Agéndalo

Exposición: “Qucho 20 años” en Galería Chapultepec del 15 de abril al 31 de mayo en el corredor Chapultepec a su cruce con calle Montenegro, a las 11:00 horas.

Charla: “Qucho, 20 años, una disección entre amigos”, el 14 de abril a las 17:00 horas en la librería José Luis Martínez del Fondo de Cultura Económica, en avenida Chapultepec 198, entre López Cotilla y La Paz. Entrada libre.

