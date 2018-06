Promesas y deudas, el resumen de un sexenio

El sexenio de Enrique Peña Nieto aún no concluye y para el especialista político, Alfonso Zárate, no es necesario esperar a que la administración del Presidente de México concluya para analizar las promesas no cumplidas y las deudas en seguridad, economía y corrupción.

Es por eso que Alfonso Zárate ha decidido publicar “Un gobierno fallido”, un detallado estudio sobre el paso de Peña Nieto y los diversos escenarios que aquejan a la ciudadanía previo a la próxima jornada electoral, así como los estragos que sigue pagando tras las décadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Los Pinos, los aciertos y errores de otros partidos que pudieron significar un cambio sustancial en las tradiciones políticas y también los posibles futuros que el mexicano puede tener ante los actuales contendientes presidenciales.

“Creo que —Peña Nieto— ha recorrido suficiente tramo para saber cuáles son sus saldos. En ‘Un gobierno fallido’ pretendo ahondar en los temas que más importan a la sociedad: la seguridad, economía y corrupción, saber que las cuentas que entrega el Gobierno de Peña son absolutamente malas”.

Para Alfonso Zárate, “Un gobierno fallido” tiene también la intención de llamar la atención de los jóvenes que acudirán por primera vez a las urnas como votantes, por lo que apostar por un libro de lectura clara y amigable ha sido un logro cumplido para sembrar esa curiosidad e interés y quizá, animarlos a investigar más y reflexionar sobre el impacto que su voto tendrá en el futuro de México.

Obra. Con este libro el autor siembra una semilla de curiosidad e interés para el público. CORTESÍA

“No he dejado de ser profesor y en esa medida creo que unas de las responsabilidades de los profesores es el poder de traducir cosas complejas y hacerlas más asequibles para distintos públicos. ‘Un gobierno fallido’ es un libro que no solo podrá tener interés para los adultos, sino también para los jóvenes, para estudiantes quizá de bachillerato o universitarios en carreras sociales, derecho o economía”.

Además de seguir con su columna “Los usos del poder” en el diario nacional “El Universal”, Alfonso Zárate adelanta algunos de sus próximos proyectos editoriales relacionados al 25 aniversario de Grupo San Ángel, iniciativa ciudadana que nace tras diversos hechos que sacudieron al país como el levantamiento zapatista, el asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio y el cardenal Posadas Ocampo.

“A iniciativa del escritor Carlos Fuentes, surgió este grupo conformado por personas de distintas personalidades con presencia pública y credibilidad que se propuso tratar de ensanchar vías para la democracia y evitar lo que parecía un choque de trenes. Ahora estoy trabajando un libro sobre Grupo San Ángel, la idea es terminarlo en cuatro o cinco meses y que se esté publicando el año próximo”.

Palmarés del autor

Alfonso Zárate es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestro en Sociología Política por The London School of Economics and Political Science. En el sector público se ha desempeñado como director general de Información y Análisis en la Presidencia de la República, así como asesor del secretario de Relaciones Exteriores y del sub-secretario de Gobernación.