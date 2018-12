Premian a Arturo Diemecke como "Mexicano Distinguido" en Argentina

El director de orquesta Arturo Enrique Diemecke fue premiado como “Mexicano Distinguido” por su impecable y destacada carrera profesional en el ámbito de la música en una ceremonia realizada en el Teatro Colón, una de las salas líricas más importantes del mundo.

“La música es lo que me da fuerza para poder estar en los escenarios, para comunicar, poder dar al público algo especial”

Le embajadora de México en Argentina, Mabel Gómez Oliver, entregó el reconocimiento a Diemecke en el Salón Dorado del Teatro Colón, en donde el maestro es director de Programación y Producción Artística, y desde hace 12 años dirige a la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires.

“Me emociona mucho este reconocimiento que a través de tus manos llega desde México, lo recibo con mucho cariño porque mexicano soy”, enfatizó Diemecke en un discurso que tuvo que interrumpir en varias ocasiones porque se le hacía un nudo en la garganta.

El maestro reiteró en varias ocasiones su inmenso amor a la música, ya que “la música es lo que me da fuerza para poder estar en los escenarios, para comunicar, poder dar al público algo especial”.

Con el Salón Dorado del Teatro Colón colmado de amigos y admiradores que fueron a acompañarlos, Diemecke recordó su nacimiento e infancia en Guanajuato, en el centro de México, y los inicios de su formación musical junto con su hermano Pablo.

El Cuarteto Gianneo brindó magistralmente un recital al concluir la ceremonia de entrega de la medalla #MexicanosDistinguidos @IME_SRE a Enrique Diemecke @TeatroColon pic.twitter.com/6GsixvX0ZE — Embajada de México en Argentina (@EmbaMexAr) 12 de diciembre de 2018

Luego detalló su primer viaje a Buenos Aires, cuando ambos vinieron como parte de una orquesta y tocaron en el Teatro Colón, el mítico escenario que todos los argentinos presumían como el más bello del mundo.

“En el momento en que toqué el violín, entendí: era otra cosa, una magia de sonido. Empecé a llorar, estábamos tocando a Mahler, y yo lloraba y lloraba, las lágrimas se me atravesaban. Cuando salimos del teatro, levitábamos”, contó.

“En México te queremos enormemente, prueba de ello es esta distinción, nos sentimos orgullosos de ti, para mí es un privilegio ser la portadora que te entrega el reconocimiento como un mexicano distinguido", dice la embajadora Gómez Oliver

Después del concierto, agregó, al doblar una esquina se dio cuenta de que los letreros del cruce de calle decían Arturo Toscanini y Avenida 9 de Julio.

“Le digo a mi hermano: ‘mira, a mí me pusieron Arturo por Toscanini… y yo nací el 9 de Julio’. Me sugestioné tanto que de repente mi cuerpo ya no estaba ahí. Me dije: algún día viviré aquí”, vaticinó, y cumplió.

La embajadora Gómez Oliver explicó que el próximo 20 de diciembre se celebrarán los 130 años del inicio de las relaciones diplomáticas entre México y Argentina.

“Y qué mejor que celebrarlo rindiendo homenaje a un mexicano extraordinario como el maestro Diemecke, que todos los días enriquece una gran trayectoria internacional. Se te adora en todo el mundo”, dijo.

Gómez Oliver señaló que cada vez que el público viene a verlo en el Colón, disfruta “tu brillantez musical, ese estilo espontáneo y enérgico”, por lo que cuando llegó la convocatoria del premio, en la Embajada de inmediato pensaron en que él era el elegido.

“En México te queremos enormemente, prueba de ello es esta distinción, nos sentimos orgullosos de ti, para mí es un privilegio ser la portadora que te entrega el reconocimiento como un mexicano distinguido, me hacen falta palabras para agradecerte la labor que haces de manera permanente por nuestro país”, afirmó.

La ceremonia concluyó con la presentación del Cuarteto Gianneo, que interpretó varias obras en homenaje a Diemecke, quien después fue abrazado y felicitado con múltiples brindis con tequila y bocaditos de queso asado, pambazos de chorizo, aguachile de sandía, pan de elote y chicharrón, elotes asados y crema de tomate verde con amaranto.

AC