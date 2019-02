Postres y matemáticas al gusto 

Emprender un negocio puede ser sencillo, pero lograr que realmente funcione que y consigas las ventas soñadas es un reto primordial en el sector gastronómico, y la repostería no escapa de las matemáticas exactas.

El repostero José Ramón Castillo, mejor conocido como JoseRa, es el fundador y director de la chocolatería Que Bo!; en entrevista, señala que más allá de crear los postres sabrosos y conocer las recetas a la perfección, es importante ser un experto en la inversión que destinas a tu negocio y las ganancias que pretendes conseguir de tus ventas, es por ello que en su más reciente libro “Postres con cariño”, además de compartir 80 recetas que lo ayudaron a posicionarse como uno de los reposteros más destacados de México, propone una guía básica para entender sobre gastos de operación, el mejor momento para comprar los ingredientes y saber cómo ponerle el precio adecuado a los productos.

“Siempre ha habido libros de recetas buenos, pero nunca uno que te lleve de la mano para emprender un negocio. Me choca comprar libros que te compartan recetas y al hacerlas no te cuajan u hornean bien porque no te ponen todos los tips, por eso yo quería un libro que fuera cercano a las posibilidades económicas del mexicano y con recetas probadas y de fácil acceso, que puedas conseguir tus ingredientes en cualquier mercado”, afirma el repostero.

Con visión y sabor

Bajo el sello de editorial Planeta, el también experto en chocolatería, JoseRa Castillo, inicia un viaje visual y recetario con platillos esenciales de la repostería e innovaciones (con diferentes niveles de dificultad y técnicas de preparación) que permitan refrescar la barra de postres de cualquier negocio, por más pequeño y principiante que sea, hasta sumar más opciones a reposteros de gran experiencia que buscan propuestas más sofisticadas para sus comensales, teniendo en cuenta siempre el potencial de producción, costos y gastos que cada negocio requiere.

“Mucha gente piensa que porque el postre te costó un peso hacerlo lo puedes vender en dos y no es así, posiblemente tengas una ganancia próxima para recuperar tu inversión y ganar algo más, pero en un futuro cuando incrementes tus pedidos, tendrás que tener en cuenta los gastos fijos, costos de alimentos, recuperación de inversión, ahorro, metas a corto, mediano y largo plazo, tienes que tener una visión de emprender y empresarial”.

JoseRa Castillo adelanta que “Postres con cariño” es el primer libro de este tipo de otros, pues en un futuro plantea publicar más consejos para mantener finanzas y operaciones sanas en el negocio de la repostería y así, desde su trinchera y experiencia, complementar el talento nato o la preparación académica que se ofrece en las instituciones educativas gastronómicas y que pocas veces se enfoca también en la visión empresarial.

“Hacer un libro para mí es una belleza y es el segundo que hago (después de ‘KAKAW’), era un reto muy grande de lograr, pero el primero que hice fue premiado en México y Europa, y considerado por la UNESCO como Libro Patrimonio de la Humanidad; tenía que ir más allá, ‘Postres con cariño’ participará en más premios y nominaciones. Yo quiero dejar algo que sirva a todos, un acervo. Para mucha gente es necesario tener un ingreso adicional mediante lo que le gusta hacer como la gastronomía, esto es un detonante”.