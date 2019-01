Ponen el destino a prueba

Que alguien tome o no una decisión puede marcar nuestro destino, llevarnos a esa delgada línea entre la vida y la muerte. ¿Qué tanto impactan nuestras decisiones en la vida de alguien más? Es uno de los planteamientos que “Morir o no” (de Sergi Belbel) propone, puesta en escena responsable de inaugurar el Festival de Teatro (FET) hoy en el Teatro Galerías.

Diana Díaz, integrante del elenco, destaca en entrevista que si bien la obra ya ha estado circulando por diferentes espacios de Jalisco desde hace seis meses, la producción que ahora presentan muestra la evolución actoral de su elenco forjado desde las aulas universitarias en donde este proyecto dejó de ser una prueba escolar para encaminarse al sendero profesional del teatro tapatío.

“Somos teatro universitario, el proyecto surgió como un examen para nosotros en cuarto semestre y de ahí empezamos a mover la obra a Yahualica, Tepatitlán y Valle de Guadalupe, por ejemplo, además de llegar Foro Periplo y al Teatro Vivian Blumenthal”, explica Diana Díaz al señalar que tras la buena respuesta de los espectadores el profesionalizar la puesta en escena desde la trinchera universitaria ha sido todo un reto que hoy los conforma como un equipo bajo la dirección de Lucía Cortés, la producción de Romina del Ángel y Ana Karen Coy, así como la escenografía de Sofía Cano.

La obra conformada por los actores juveniles Alicia Lara, Sofía Cano, Belén Jiménez, Adal Cotero, Ana Karen Coy, Brenda Galán, Pavel Estrella, Andrea Rodríguez, Danae Rico, Diana Díaz, Fernando Arana, Diego Castañeda y Abraham González, muestra diversas circunstancias cotidianas que invitan al espectador a reflexionar sobre esas pequeñas o mayúsculas decisiones que cambian por completo el futuro de alguien.

“La obra habla sobre la muerte, las vueltas que da la vida. Son siete escenas que en un principio se pensaría que no se conectan entre ellas, que no tienen nada que ver, pero comienzan giros en las que todas esas escenas se conectan, vemos las consecuencias de hacer algo o no y cómo otra persona también desde sus decisiones se conecta o no con nuestra vida, cómo influye en lo que le pasa”.

Diana Díaz puntualiza que si bien la obra aborda la muerte, la idea es reflexionar sobre las circunstancias en las que alguien fallece, de valorar también lo que se vive en el momento: “abordamos este tema desde la perspectiva de que la vida puede irse tan rápido, que la muerte puede llegar cuando menos te lo esperas. En la obra hay escenas muy fuertes, los personajes mueren, nosotros queremos contar que la muerte puede pasar por eso tenemos que disfrutar lo que tienes en el presente, lo que estás viviendo”.

Para saber

Festival de Teatro en el Teatro Galerías del 7 al 13 de enero. Boletos: desde 220 a 250 pesos. Obras participantes: “¿Estás Muerto?”, “Cara o Cruz”, “Cinema Canta Presenta: ¡Mamma Mía!”, “Edith puede disparar y dar al blanco”, “El Viaje Superficial”, “Hécuba”, “La Procesión de la Santa Mentira”, “La Vida y Boda de Bety y Pupy”, “Las Lagañas de Oetl”, “Lo que nos queda de nosotros”, “Morir”, “Oscuridad”, “Quickie Sex” y “The Lost Boys”.

Agéndalo

“Morir o no”, de Sergi Belbel, bajo la dirección de Lucía Cortés, hoy en el Teatro Galerías a las 19:30 horas.