Pilar Villasante y la revolución de "El Adefesio"

La obra de teatro “El adefesio”, del escritor español Rafael Alberti (1902-1999) se presentará este febrero en el Teatro Alarife Martín Casillas, con la compañía del Estudio de Danza Pilar Villasante. Esta breve temporada se enmarca en el 30 aniversario de la escuela, comentó Pilar vía telefónica.

Pilar montó por primera vez “El Adefesio” hace más de un decenio, debido a su gusto por el autor: “Siempre he sido muy enamorada de todos los escritores de la generación del 27. Uno de ellos es Alberti, me declaro admiradora de su trabajo. Al encontrarme con esta pieza de teatro me sedujo, me sentí atraída. ¿Por qué no llevarlo a la danza?, pensé, y a la danza española”. Esta nueva versión es corregida, aumentada y revolucionada, pero sobre todo enriquecida. Un motivo para retomar la obra es su potencia, apuntó Pilar. Una característica de la obra es su contenido poético, pues a pesar de ser obra de teatro, Rafael Alberti fue también un reconocido poeta.

La obra incorpora a siete personajes (la tía, sobrina, dos solteronas, la sirvienta y dos personajes varones): “Es todo un drama, se sitúa en la España con muchas reminiscencias musulmanas, donde encerraban a las mujeres en la casa mientras los hombres salían a trabajar. Dentro de la casa con todas las mujeres había muchos secretos, muchas mentiras, muchas palabras no dichas, mucha violencia dentro de la casa”.

Gracias a ese planteamiento, la obra sigue vigente: “Abordamos muchos temas que siguen siendo actuales en nuestra sociedad. Eso hace que las personas que van a ver esta puesta en escena siempre le den una buena acogida”. En la obra confluye el teatro, la danza flamenca, española e incluso elementos de danza contemporánea.

Adaptar una pieza al flamenco

El trabajo para adaptar la dramaturgia a un espectáculo de danza flamenca y contemporánea fue complejo, para lograr replicar esa carga emotiva en los diálogos y las escenas. Por ello los bailarines se seleccionaron según las características que se necesitaban para cada personaje, comentó Pilar. Además, tuvieron asesorías: Abelardo Ferré colaboró en la cuestión teatral, Rafael Carlín en la danza. Esta puesta en escena alterna en sus papeles, pues no siempre ha sido el mismo elenco. María Robles, Rocío Segura, Renata Ruiz, Rafael Carlín y Luis Castellanos son algunos de los bailarines que han encarnado a los personajes.

Entre los planes a futuro hay varias fechas por confirmar para presentar la pieza en otros Estados. Y cruzarán las fronteras para presentar la obra en Málaga, a comienzos de junio: “Es llevar a la tierra originaria de lo que hacemos: lo que ellos son expertos”.

ASISTE

“El Adefesio”, de Rafael Alberti, en el Teatro Alarife Martín Casillas (Prolongación Alcalde 1351): 16, 17, 23 y 24 de febrero, 19:30 horas. Boletos en taquilla, en el sistema Ticketmaster y en Estudio de Danza Pilar Villasante (Guayaquil 2395): 100 pesos general.