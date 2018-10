Pasión por el lago más grande de México

La pasión que Víctor Hugo Casillas Romo refleja sobre la naturaleza de Jalisco no tiene límites. En su trayectoria como artista e investigador multidisciplinario ha realizado diversos trabajos que no solo enaltecen y presumen la belleza de algunos de los rincones más icónicos del Estado como es el Lago de Chapala, también se ha perfilado como un activista que señala las problemáticas que cada día a afectan con las zonas naturales.

A días de presentar su más reciente proyecto “Hechizo del Lago”, publicación en la que expone toda una investigación y testigos visuales sobre la actualidad del lago de Chapala, Víctor Hugo Casillas reflexiona sobre las razones que lo han motivado a ser uno de los ambientalistas y defensor de los Derechos Humanos más destacados de México, vocaciones que le han valido ser reconocido con el Premio Nacional de Medio Ambiente por el Gobierno de México y Premio Jalisco 2016, en la Categoría Ambiental, en su primera edición en este rubro.

Apoyado en esta ocasión por la Secretaria de Cultura Jalisco y teniendo a Casa ITESO Clavigero como punto de encuentro para la presentación del libro, Víctor Hugo Casillas revela los ejes centrales de esta publicación que aborda la geografía, problema ambiental, historia, flora, fauna, pesca, atractivos turísticos del lago de Chapala, así como la relación poética que existe entre el hombre y el lago a través de sus paisajes y la fotografía, además de puntualizar la importancia del agua y sus diversos impactos como regulador del clima, su consumo humano y la contaminación que sufre.

“La fotografía refleja cómo es uno, es muy sincera, me fue llevando a problemas ambientales, derechos humanos y pérdida de la identidad. Desde la cuestión ambiental me encontré muy íntimamente con Chapala desde hace más de 20 años, fue un encuentro muy poético con un atardecer en Ajijic con una postal muy padre con un niño, su padre y su perro que estaban chapoteando en el lago y eso me enganchó y desde entonces mi relación con Chapala ha sido su esencia poética y su relación con su entorno”.

Durante estas dos décadas, Víctor Hugo ha regresado constantemente a Chapala y sus cercanías para ahondar en la vida que allí se desarrolla y sus habitantes a través de la fotografía, sin embargo, considera que las imágenes pueden complementarse con investigaciones más profundas que reflejen por otra parte la crudeza a la que ha estado sujeta el lago.

“Las fotografías no reflejan por completo las problemáticas del lago. Hice un trabajo documental de investigación y campo para el libro, de cómo nace el lago y cómo se extendía hasta Colima, sus primeros pobladores indígenas, su historia en la Independencia y la Revolución, de su flora, fauna, el turismo y de los problemas del agua”.

El proyecto inició en 2013 como una primera exposición en la antigua estación del tren en la Casa de la Cultura González Gallo y terminó su gira en 2017 en Jocotepec, Ocotlán, el ITESO, Instituto de Ciencias y el Ex Convento del Carmen.

“A pesar de todo lo malo que pueda tener Chapala al ser un puerto saqueado, contaminado y vulnerable, me sigue sorprendiendo porque todos los días al amanecer ves el encanto y sus estampas poéticas, para mí es algo esperanzador. Chapala sigue siendo un lago vivo, nos tenemos que comprometer tanto sociedad como gobierno porque es el lago más grande de México”.

Su perfil

Víctor Hugo Casillas es catedrático de cine, teatro, televisión, fotografía y ciencias de la comunicación en el ITESO, Instituto de Ciencias y la Universidad de Guadalajara, así como becario del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco.

Tiene más de 30 años de trayectoria como artista visual, fotoperiodista y escritor, además de especializarse en medio ambiental, Derechos Humanos y la recuperación de la identidad mexicana, con más de 315 exposiciones, 100 publicaciones en libros, revistas y periódicos y 96 premios, alrededor de 25 países.

Fue galardonado con la Mención Honorífica al Mérito Ecológico 2016 y el “Premio Jalisco 2016”, categoría de Medio Ambiente, así como reconocido por “Wildfowl and Wetlands Trust” y condecorado por la fundación “Adaption Fund”, con motivo de la Convención Mundial sobre el Cambio Climático (COP17), por la ONU.

AGÉNDALO

Presentación de “Hechizo del lago” el próximo 19 de octubre a las 20:00 horas en Casa ITESO Clavigero, ubicada en calle José Guadalupe Zuno 2083, colonia Americana.