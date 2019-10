Pako Pablos, rumbo a las grandes ligas

Dar la vuelta al mundo con su talento es algo que el artista tapatío Pako Pablos siempre ha tenido en mente, por lo que cuando ir a China se puso como una posibilidad en su carrera, no dudó en aceptar este reto impulsado por el actor y rapero Ice Cube.

Aunque la pasión de Pako Pablos ha estado enfocada en la pintura y su particular estilo de crear retratos utilizando solamente sus dedos, los deportes han sido parte elemental de su formación cultural y artística, en especial, el baloncesto, que lo ha acercado a grandes figuras de la duela para mostrar una perspectiva diferente sobre la plástica.

Con las maletas listas y el calendario marcado del 2 al 18 de noviembre de este año, Pako Pablos emprenderá un tour en China en compañía de Ice Cube, creador de la liga profesional “BIG3” (partidos en tercias), en la que destacados jugadores del llamado deporte ráfaga, darán cátedra sobre la duela y en la que este tapatío pondrá el toque artístico y urbano a través de sus lienzos.

“La liga BIG3 llegará a China en exhibición, es un país muy relacionado a la cultura urbana y al basquetbol. Serán ocho o nueves ciudades en China, yo estaré desde lo artístico con 10 obras exclusivas de 10 personajes de la liga incluyendo a Ice Cube, yo los retrataré como guerreros antiguos chinos, con armaduras chinas. Quiero reflejar la mezcla de la cultura de ese país con la cultura popular de los años 90, es un toque muy bonito de diseño y colores”, explica en entrevista Pako Pablos, al añadir que también se realizará una edición limitada de arte fino que estarán firmadas por él y los jugadores. El artista tapatío destaca que proyectos de esta magnitud internacional no llegan por casualidad, pues su trayectoria, calidad y años de trabajo han sido las claves para llamar la atención de figuras como Richard Chiang, CEO de 90 plus, socio común entre Ice Cube y Pako Pablos, que no ha dudado aplaudir y promover el trabajo del pintor mexicano.

“Pako es uno de los artistas deportivos más cotizados en este momento y tenemos suerte de estar trabajando con él en este asombroso proyecto. Como exbasquetbolista, él supo cómo representar instintivamente el juego y a los jugadores del BIG3 para su introducción aquí en China. Él ha cruzado fronteras con su trabajo, y ahora está cruzando océanos”.

Proyectos en la mira

Además de una ambiciosa serie de retratos de personalidades que nacieron en San Diego y han dejado huella con su talento en el mundo, en la que participan el luchador “Rey Misterio” y el cantante Frankie J (nominado al Grammy), entre otros, Pako Pablos trabaja en el piloto de un reality show que muestre cómo se ha forjado su carrera en la plástica y cómo la ha ligado a causas sociales. El artista señala que tras tener lista la propuesta, se ofertará a diversas televisoras internacionales y plataformas digitales para echar andar el proyecto por completo.

“Estamos viendo la posibilidad de realizar un reality show de mí, las cámaras me seguirán en la creación de mis piezas, en los eventos en los que participo. Estamos trabajando en el piloto, es algo muy importante para mí, para llegar a otras plataformas más grandes”, finalizó.