Paco Padilla, incansable creativo

La creatividad es uno de los principales instintos del artista Paco Padilla, y ese ingenio se ve reflejado en cada uno de los proyectos en los que combina sus más grandes pasiones como la cerámica y la música, mismos que se verán reflejados en “Entre plegarias y flores”, exposición que llegará a la Galería Vía Libertad por primera vez.

A partir de hoy, “Entre flores y plegarias” estará disponible para dar muestra de la maestría que Paco Padilla tiene en la cerámica, elemento principal de esta muestra en la que el artista compartirá diversas técnicas y estampas coloridas, además de añadir el toque musical con su tradicional repertorio.

“Expongo pintura sobre cerámica enmarcada, así como floreros y esculturas. Es una exposición muy libre, siempre en mis trabajos trato de lanzar un mensaje de armonía y de paz”, detalla Padilla al revelar que en este montaje hace colaboración con el maestro artesano Serapio Medrano para dar forma a seres fantásticos de barro sin molde como nahuales y alebrijes, por ejemplo, en los que Padilla ha dado un toque decorativo especial.

Igualmente, el artista señala que el título de la exposición es tomada de una de sus canciones en la que brinda una reflexión sobre el momento, siempre a la búsqueda de encontrar un alivio a las situaciones tan complejas que se viven socialmente en el mundo.

“Amo lo que hago, me gusta tanto la cerámica como la música, ambas cosas las combinó y me complementan. He tenido un año muy bueno en el sentido artístico”, comenta Paco Padilla al recordar los proyectos y giras internacionales que realizó en Madrid, Sevilla, Oregón, Los Ángeles, San Diego y Denver, por ejemplo, en donde compartió su arte junto a las comunidades migrantes.

“Le doy gracias a Dios por todo lo que he recibido, de hacer lo que me gusta, de recibir el cariño de la gente y de aquellos que se identifican con mi trabajo. Siento que siempre he seguido a mi corazón desde el principio, y aunque no tenía alguna expectativa sigo con la misma ilusión de cuando empecé”.

Para el año 2020, Paco Padilla ya comienza a organizar su agenda para más proyectos artísticos entre los que figura una obra musical para rendir homenaje a los creadores jaliscienses en diversas disciplinas.

Puentes por todo el continente

“Entre plegarias y flores” de Paco Padilla, a partir de hoy y hasta el 8 de diciembre a las 20:00 horas con show; el domingo, el concierto de Paco Padilla comenzará a las 16:00 horas, en la Galería Vía Libertad, ubicada en calle Libertad 1667, Colonia Americana. Entrada Libre.