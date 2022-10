El cuarto programa para la Tercera Temporada de la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ), incluirá el estreno en Jalisco de la pieza ‘Lord have mercy on the 21st Century’ (‘Señor, ten piedad del siglo XXI’), una obra de la destacada compositora mexicana Cristina García Islas, quien asimismo realizó ‘Súplica melódica’, inspirada en Beethoven, trabajo con el que darán inicio los conciertos del jueves 27 y domingo 30 de octubre en el Teatro Degollado, bajo la batuta del director huésped, Roberto Beltrán Zavala.

De esta forma, el recital continuará obra ‘Ferial’, del compositor nacionalista mexicano por excelencia, Manuel María Ponce, quien compuso este tema en 1940, sobre las ferias que se realizan en innumerables pueblos de México, inspirado por una tarde en un pequeño poblado cercano a Teotihuacán.

Ahora, el “plato fuerte” del concierto es la ‘Sinfonía núm. 10’, de Dmitri Shostakovich, composición casi autobiográfica que simboliza la libertad después de la muerte de Josef Stalin (líder de la Unión Soviética), quien es representado grotescamente en la melodía y en sus cuatro movimientos, para terminar con un final triunfal.

Por otra parte, la OFJ ha sido catalogada como una de las orquestas más virtuosas de Latinoamérica y continuará ofreciendo una experiencia de la música sinfónica y el orgullo del patrimonio cultural tapatío, cada jueves y domingo, en una temporada que se extiende hasta el 11 de diciembre en el Teatro Degollado.

Los boletos están a la venta a través del sistema Ticketmaster y en taquillas del Teatro Degollado, con un costo de 110 a 250 pesos y con descuentos de 30 por ciento para estudiantes, maestros, personas con discapacidad y de la tercera edad.

Para mayores detalles o información acerca de la programación de este concierto y sobre la Tercera Temporada 2022 de la OFJ, se encuentran en el sitio www.ofj.com.mx y las redes sociales de la OFJ en Facebook (Orquesta Filarmónica de Jalisco), Twitter (@OFilarmonicaJal) e Instagram (@filarmonicadejalisco).

MF