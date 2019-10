Ópera y diversión en "El gatos con botas"

Un clásico de la literatura infantil llega hoy al Teatro Degollado, con la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ). Bajo la batuta del director invitado Iván López Reynoso y la dirección escénica de César Piña, la OFJ presentará tres funciones de “El gato con botas”, ópera inspirada en el relato de Charles Perrault en versión de Xavier Montsalvatge. La OFJ coproduce con la compañía Érase una Vez. Iván López Reynoso comentó de “El gato con botas”: “Es una ópera ideal para acercarse, para que el público infantil descubra el género: es una ópera que se va muy rápido, son 50 minutos, con música hermosa y accesible. Tiene música neoclásica, tiene danza, canto. Es la oportunidad perfecta. Verán un elenco con un talento muy sólido, muy entregado”. El reparto incluye a Verónica Alexanderson (Gato), César Delgado (Molinero), Lourdes Abriz (Princesa), Jorge Eleazar (Rey), Charles Oppenheim (Ogro), además de los bailarines Indra Alzati, Martín Morales, Hugo de Niz y Ricardo Ayala.

César Piña comentó sobre la producción: “Esta producción la hicimos en Érase una Vez justo para los niños: es para que la orquesta atraiga más público joven, las familias enteras. Está el estigma de que la ópera es un espectáculo aburrido: con esto se van a dar cuenta de que no. Son otras maneras de divertirnos. Siempre hemos trabajado en este aspecto”. La puesta en escena la han presentado en diversas ciudades de la república.

Por su parte, el tenor César Delgado platicó sobre su inclusión en la puesta en escena: “Se dio la oportunidad casi por coincidencia: yo venía a México para arreglar asuntos de papeles. Me llegó la invitación de César Piña: es mi séptimo año consecutivo de venir con la OFJ. He venido hasta tres veces por año”.

César es tapatío, con ya casi un decenio viviendo en el extranjero. De su agenda reciente, comentó: “Estoy en medio de una temporada muy ocupada. Vengo de Alemania, estuve haciendo funciones de Edgardo en ‘Lucía de Lammermoor’. Fue mi debut en Alemania, hubo muy buenas críticas. Hice un ‘Rigoletto’ en Nueva Orleans. De aquí me iré a un Réquiem de Mozart, tengo ‘Carmen’ en Nueva York, luego el estreno mundial de la ópera ‘Zorro’ en Fort Worth. Pero venir al Teatro Degollado, cantar en Guadalajara con la Filarmónica de Jalisco me llena, me da vida”.

Con la experiencia trabajando internacionalmente, Delgado sabe que es una carrera en constante crecimiento: “Llevo nueve años viviendo en Nueva York. Es una carrera donde nunca se deja de aprender, agarrando tablas: entre más se trabaja más se enriquece. Venir a Guadalajara para compartir esto con la gente de aquí es una experiencia muy enriquecedora al ver cómo el público reacciona cada vez de manera más especial”.

Como lo señalaron Iván López Reynoso y César Piña, Delgado recomienda esta obra para todo público: “Es una ópera idónea para acercar público a la ópera, desde niños chiquitos. Así empiezan esos gustos, así nace con la gente”.

En su caso el descubrimiento fue natural: “Yo no considero que tuve el acercamiento a la ópera: estoy desde muy chico en la música. Empecé en coro de niños en la Catedral: la música y la ópera me escogieron. De pronto me vi en un proceso, siguiendo un camino, dándome cuenta de que ya estaba aprendiendo, tomando clases. Se fue dando automáticamente, se dieron las oportunidades: la ópera me escogió a mí, más que yo a la música”.

Además de sus próximas presentaciones, César Delgado planea seguir en la producción, una faceta que ya ha presentado en Guadalajara con una versión de cámara de “El gato con botas” y de la ópera “Rita”.

Asiste

Orquesta Filarmónica de Jalisco presenta “El gato con botas” en Teatro Degollado, hoy (20:30) y domingo (12:30 y 19:00 horas). Boletos en taquilla y en el sistema Ticketmaster de $90 a $250 pesos.