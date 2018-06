Oaxáfrica, letras para descubrir nuestras raíces africanas

Editorial Pharus y Pharus, la casa en la colina A.C., presentan la primera convocatoria Oaxáfrica Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe, para honrar la riqueza cultural de la población afrodescendiente en México. Todos los escritores de habla hispana están invitados a participar en este certamen.

Cualquier género literario puede participar, sin distinción de nacionalidad o sexo en cuanto a su autor, pero abordando el tema de la afrodescendencia en la actualidad. Todos los textos tienen que ser inéditos para esta convocatoria que se abrió desde finales de marzo y cerrará el próximo 27 de julio.

“Lo principal es que se hable de la afrodescendencia en la actualidad, no es necesario que sean afrodescendientes los que escriban, pero sí el tema principal, pueden enviar textos en cualquier género, narrativa, como lo son la novela y cuento; poesía, crónica literaria y ensayo, cualquiera de estos puede participar en formato libro y la extensión es libre”, explica en entrevista Jesús Rito García, coordinador del proyecto y director de Editorial Pharus y Pharus, la casa en la colina A.C.

De abolengo

En el 2013, el Congreso del Estado de Oaxaca instituyó por decreto que el 19 de octubre es el Día del Pueblo Afromexicano de Oaxaca y por tal motivo, en esa fecha del presente año se entregará el premio en Puerto Escondido al escritor que resulte ganador.

El autor triunfante será elegido por un jurado a revelar los días previos a la premiación. El galardonado obtendrá un monto económico de mil 500 dólares y un diploma. Los gastos de hospedaje, traslado y alimentación serán cubiertos por los organizadores para que pueda acudir por su premio. “La ganadora o ganador también será invitado a Oaxaca para que vengan a dar unas charlas en los pueblos afrodescendientes que se encuentran en las costas del Estado principalmente”.

Jesús Rito señala que hasta el momento se cuenta con una buena participación, pues llegan textos no solo de la Entidad y de México, también de otros países como Colombia, Ecuador, Perú y Costa Rica, “lugares que tienen una fuerte influencia afrodescendiente. La convocatoria ha llamado mucho la atención por ser única en su estilo, que eso nos dio mucha aceptación y que también últimamente es un tema muy recurrente”.

“Estoy sorprendiendo de los diferentes lugares en México en donde hay influencia afrodescendiente, lugares que no me esperaba más allá de Veracruz, Oaxaca, Guerrero y otras parte del Norte de México, eso me parece muy interesante.

Queremos rescatar la parte literaria y con ella darle la importancia necesaria dentro de nuestra sociedad”. La participación de autores afrodescendientes también ha sido nutrida, destaca Jesús, sobre todo la proveniente de Colombia, Cuba y Costa Rica. En general, se han recibido hasta el momento más de 50 trabajos.