Nuevas lecturas de López Velarde

Este martes el escritor Ernesto Lumbreras presenta el libro “Un acueducto infinitesimal: Ramón López Velarde en la Ciudad de México 1912-1921”, un ensayo sobre la vida y obra del poeta: “Un clásico, y un clásico reclama relecturas. Cada generación lo aborda de una manera distinta, particular al contexto de ideas literarias, políticas, estéticas, filosóficas. Creo que López Velarde cumple con todos los atributos de un clásico”, comentó en entrevista.

Pese a su calidad literaria, la circulación de su obra no ha ido mucho más allá de las fronteras: “Por extrañas razones es un producto básicamente de consumo nacional. Para un poeta mexicano es una estación obligada. En mi caso ha sido una permanencia. He permanecido cinco años estudiando su contexto, su vida y su obra. Uno de los equívocos que he encontrado, una zona de confort para los lectores, es que ha sido leído de una manera que no dispuso que se leyera: para nada es el poeta de la Revolución, es algo más que el poeta de la provincia. Pertenece a la visión de los vencidos: la Revolución mexicana sepultó al México de López Velarde”.

En México también se lee de una manera sesgada, muchas veces solo de paso con su célebre poema: “Muchos entran por ‘La suave patria’ y se quedan allí. Creo que su gran aventura literaria es ‘Zozobra’, sus poemas en prosa de ‘El minutero’ y la colección de poemas póstumos”.

Un correlato

El ensayo que estructuró Lumbreras narra la vida de Velarde centrada en el periodo capitalino: “Me interesó crear un contexto, una atmósfera, una escenografía. Las ideas, las discusiones, los grandes autores que se leían y discutían con libros que llegaban de España, Sudamérica, Francia. Qué le interesa, qué leía”.

En el ensayo también reflexiona sobre la evolución del poeta, cuyo debut literario de López Velarde estuvo cerca de suceder en una edición tapatía (aunque nunca visitó la ciudad): “Estuvo a punto de venir, aquí se iba a publicar su primer libro en las páginas de ‘El Regional’. Maduró ese libro, no cambió el título, incorporó nuevos poemas. Si se hubiera publicado en 1910 hubiera sido un buen libro. En los poemas que escribió en la Ciudad de México hay una vuelta de tuerca, hay un paisaje que no estaba en la poesía primera (no obstante que sí tiene mérito). El salto mayor fue ‘Zozobra’, un libro que este 2019 cumple cien años”.

El libro está publicado en gran formato, con una cuidada edición que incorpora material iconográfico para contextualizar la época y la ciudad: “Fotografías, portadas de libros, mapas de México. Es un correlato. Cuando presentamos el libro en Querétaro, uno de los presentadores hablaba de tres corrientes narrativas: el texto central, las notas al pie de página (una especie de réplica respecto a lo que se dice en el libro), y la iconografía”. El libro incluye el retrato que hizo Saturnino Hernán, gran amigo del poeta, descubierto recientemente: “Parecía imposible que Saturnino, que retrató a la mayoría de sus contemporáneos, no hubiera hecho un retrato de López Velarde”.

Para la presentación del libro estarán los investigadores Luis Alberto Navarro, Luis Vicente de Aguinaga y Tomás de Hijar. “Todos lectores probados de López Velarde”.

No te lo pierdas

Presentación de “Un acueducto infinitesimal” de Ernesto Lumbreras, Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz (Calle Pedro Moreno, Zona Centro, Guadalajara). Hoy, 19:00 horas. Entrada libre.