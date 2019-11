Una heroína llamada Irena Sendler

En las tragedias, la esperanza es lo último que muere… Y para la enfermera polaca, Irena Sendler, arriesgar su vida no importaba con tal de salvar a los niños atrapados en el Holocausto.

Para el director y productor teatral, Miguel Abreu, llevar a escena la vida y legado de Irena Sendler es importante para recordar que los héroes de carne y hueso están en los momentos en los que parece que no hay un aliento de esperanza. Es por ello que con el impulso de Ludi Teatro, la memoria de esta heroína llegará al Conjunto Santander de Artes Escénicas a través de la puesta en escena “El vacío en las palabras”, montaje con el que se recordará uno de los pasajes más estremecedores y conmovedores de la Segunda Guerra Mundial.

“La historia de Irena Sendler es muy especial en el entorno del Holocausto, sobre todo en los años que duró la ocupación nazi en Polonia, en la creación y formación del gueto de Varsovia. Irena jugó un papel fundamental al rescatar a esos niños, ella tuvo una actitud muy fuerte y altruista en un momento tan difícil para la humanidad”, explica en entrevista Miguel Abreu.

La producción que llega desde Cuba nació como parte la séptima Semana de Teatro Polaco celebrada en La Habana en 2018 en el marco de los festejos por el centenario de la República Polaca y ante la respuesta del público, Miguel Abreu no dudó en emprender una gira internacional con el talento escénico de Giselle González, actriz responsable de encarnar el ingenio y valentía que caracterizaron a Irene Sendler, conocida como “El ángel del gueto de Varsovia”.

“Irena logró salvarse de todo eso y dar continuidad hasta su vejez de esa labor que inició con los niños pequeños y bebés, se preocupó por cómo sería el desarrollo de esos niños, de dónde irían a vivir, reencontrarlos con sus familias o garantizar que tuvieran un futuro, una vida. Su trabajo fue de completo compromiso durante toda su vida”.

El director añade que desde Ludi Teatro se han preocupado por trabajar y llevar a escena historias impactantes que permitan rescatar y rendir homenaje a la historia que ha marcado a la sociedad, pero desde una perspectiva artística de vanguardia: “queremos darle un lenguaje contemporáneo para retomar temas importantes y trascendentes, ponerlos en la mesa para discusión, análisis, reflexión y no olvidar”.

La actriz Giselle González resalta el reto de dar vida a una mítica mujer que durante décadas se ha consagrado como un sinónimo de esperanza, de amor al prójimo y de valentía, pues recuerda cómo Irena Sandler logró salvar a más de dos mil 500 niños judíos de los nazis.

“Cuando comencé a trabajar este tema no sabía quién era Irena y al indagar en su mundo y su historia me enamoré, me puse en sus zapatos. Hacer este personaje, creo que para cualquier actriz, es un regalo para poder lucir actoralmente hablando, ella tiene muchos matices, pasa de un sentimiento a otro en muchas etapas y en lo interpretativo eso es muy importante”.

Giselle González puntualiza que si bien el entorno de Irena Sendler pudiera parecer alejado al contexto de América Latina, la guerra es un hecho que impacta directa o paralelamente a cualquier individuo.

“Esta es una manera de no centrarte solamente en tu problema, en tu día a día, es una oportunidad para mirar a los lados y ver qué más puedes brindar con lo que tienes, con qué más puedes ayudar”.

Agéndalo

“El vacío en las palabras”, bajo la dirección de Miguel Abreu y actuación de Giselle González, el próximo 30 de noviembre a las 19:00 horas en la sala 4 del Conjunto Santander de Artes Escénicas. Boletos: 180 pesos.