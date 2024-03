Hoy, en punto de las 13:00 horas, se inaugura en el Museo Cabañas la exposición “Helen Escobedo: Ambientes Totales”, la cual estará abierta al público hasta el 23 de junio del presente año.

El proyecto de exhibición desarrolla una revisión del trabajo de la emblemática artista y gestora cultural, tomando como punto de partida su labor en instalaciones, ámbito en el que fue pionera en México. Esta es la primera vez que se presenta en la ciudad de Guadalajara una exposición individual de Helen Escobedo (1934-2010).

La muestra está compuesta por una colección de más de 100 piezas, donde destacan 80 trabajos entre pinturas, esculturas y obras gráficas, así como una variedad de documentos y fotografías. Además, se incluyen dos instalaciones artísticas recreadas por las curadoras del proyecto, Paloma Gómez Puente y Lucía Sanromán.

A propósito de la inauguración, EL INFORMADOR conversó con la directora del Museo Cabañas, Susana Chávez Brandon: “Es la primera vez que una exposición individual de esta artista va a estar en el Museo Cabañas, la cual es una revisión de su trabajo desde 1968 al 2010. (La exposición) es importante porque está en el marco del Día Internacional de la Mujer y porque Helen fue una pionera en la instalación efímera en México, además de que tiene una faceta que es muy poco conocida, era gestora cultural y fue directora del Museo de Arte Moderno y justo a ella se le debe el jardín escultórico que está en ese museo”.

Chávez, recuerda que también la trayectoria de Helen es muy loable por las diferentes disciplinas artísticas que ponía en marcha como la escultura y la plástica, mezclándolas con la arquitectura y poesía: “La muestra se llama ‘Ambientes totales’ porque ella acuñó el término de la mano con la integración plástica, dos conceptos que ella utilizaba mucho en su quehacer artístico, estaba muy preocupada porque sus esculturas tuvieran una relación con el entorno y el ambiente donde se emplazaban y que a la vez no sólo fueran una experiencia estética, sino que se activaran con el espectador”.

La obra recabada así como las instalaciones que se van a recrear, parten de una exhaustiva investigación que hicieron las curadoras. “Ellas son quienes plantearon dar a conocer esta faceta de la obra de Helen Escobedo”.

Las instalaciones que el público verá recreadas son “Moda Papalotera”, la cual desarrolló la artista en el 2001 y “Los Mojados” que se hizo en el 2005 y en el 2010, justo en el año de la muerte de la artista. Los dos proyectos se pondrán en marcha tal cual como los proyectó Helen. “Lo que en su momento propuso en ‘Moda Papalotera’ era como una forma sarcástica de burlarse de la moda pasajera. Y ‘Los Mojados’ hace referencia directa a la migración”.

Susana también destaca que habrá una charla con las curadoras de la muestra hacia el cierre de la exposición, además de diferentes actividades de mediación que hará el área de educación. “Helen es una artista muy conocida que no tiene tanta proyección en Jalisco, o no la tuvo, pero es una artista que a nivel nacional e internacional, es muy importante. Entonces, con esta exhibición, la cual es una revisión de varios años de su carrera, pues es una manera de ampliar los públicos”.

La exposición presenta desde instalaciones hasta esculturas. CORTESÍA

Lo que sigue en el Cabañas

Sobre las próximas exposiciones, resalta que la primera ya se inauguró, la cual es “Flujo Aleatorio” de Edgar Cobián, así como la de hoy de Helen Escobedo y pronto llegará una muestra de Chucho Reyes, “un artista jalisciense que no ha tenido una exposición retrospectiva en 20 años en Jalisco, y también, en el marco del 30 aniversario luctuoso de Javier Campos Cabello, habrá una exposición individual de este artista tapatío que murió muy joven y que sigue siendo una gran influencia en muchos artistas en Jalisco”, finaliza.

Susana Chávez Brandon, directora del Museo Cabañas. EL INFORMADOR

En vías de cierre de administración

A propósito de las próximas elecciones, Susana hace un balance de cómo se ha ido desarrollando su gestión en el Cabañas: “Yo, como todo el que trabaja en la función pública, hay un contrato que termina con la administración y yo entregaré mi renuncia junto con el equipo del gobernador saliente, lo que pase después lo sabremos en su momento. Y sobre el balance, el museo ahora tiene una proyección a nivel nacional mucho más sólida, con una programación expositiva muy variada para distintas audiencias”.

También resaltó el hecho de que hay un programa de inclusión, no sólo en el tema de la discapacidad, también sobre diversidad y género: “Los cuales no se trataban de forma constante en el museo. En números cuantitativos, es bien sabido que a raíz de la pandemia los números que se tenían en 2019 todavía no los alcanza ningún espacio; sin embargo, nosotros desde el 2023 estamos repuntando y esperamos que este año los número lleguen a estar igual que en el 2019”.

CT