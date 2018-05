Mover la cultura desde la universidad

El camino de Igor Lozada Rivera Melo es peculiar en su formación, que comenzó en la carrera de periodismo en la Ciudad de México, donde tuvo contacto con el taller de teatro de la UNAM. Tras desertar del periodismo, se dedicó al estudio de la actuación. El cauce del tiempo lo llevaría pronto del otro lado, a la administración y producción de espectáculos. Al comienzo de su carrera trabajó como asistente en las producciones (escenografía, iluminación, dirección). Una experiencia mayor fue convertirse en productor ejecutivo en la compañía de teatro que fundó. El amor lo traería a Jalisco, donde ha hecho carrera al frente de Cultura UdeG.

El secretario de Vinculación y Difusión Cultural nos recibió en el Conjunto de Artes Escénicas, en cuyo escenario platicó sobre su partida de los escenarios: “Me moría de miedo. Pero lo que tenía muy claro era que tiene que ver con una vocación. Estaba trabajando con Claudio Valdez Kuri, haciendo ‘De monstruos y prodigios’, estábamos a punto de terminar la temporada: Claudio me preguntó si estaría de acuerdo con que él estuviera en la Compañía Nacional de Teatro. Yo le dije que sí, pero él no se sentía a gusto haciendo producciones por encargo. Así fuera un Shakespeare. Me preguntó si yo aceptaría, y dije que sí”.

Haber comenzado sus estudios para ser actor y terminar dedicándose a la producción y promoción de espectáculos culturales es un factor común en varios profesionales de la industria cultural. En parte porque antes no había una oferta clara para la gestión cultural, pero para Igor el camino de la experiencia puede ser tanto o mejor que el de los estudios: “Yo estoy muy en contra de la academia. Me peleo mucho, en el mejor de los sentidos. Hay muchas políticas públicas que se hacen para la comunidad, sin pensar en la comunidad”. Por ello considera que “El éxito que he tenido en Cultura UdeG es por eso: vengo directo del otro lado del escritorio”. En un sentido similar, el sector privado tiene un potencial para crecer en la cultura: “Al sector privado le hace falta entender lo útil y la capacidad de retorno que puede tener en un retorno cultural”, comentó Igor.

Un plan maestro

El Conjunto de Artes Escénicas es uno de los proyectos mayores de la Universidad de Guadalajara, dentro de su plan maestro. Para Igor, este espacio tiene el potencial de ser “un catalizador para que la comunidad artística se vincule con el público”. Por ello siempre hay mejoras en sus estrategias de programación: “Hay cosas a las que la gente viene, como los proyectos de Daniele Finzi. La gente se va conmovida, pero no alcanza el dinero para mantenerlos con una periodicidad que la gente se entere y alcance a venir”.

El día de hoy se inaugura la FIMPRO, la feria de la música de la UdeG que se replanteó para ser un espacio de encuentro de los artistas. Sobre esta nueva edición, Igor resaltó un punto importante: “Para mí el highlight más importante es una acción. Más que alguien que vaya a venir, la acción es involucrar a Nuevo León —estado invitado—. Es una de las metas que nos habíamos fijado”.

Un reflejo de esta incursión neoleonesa en el programa son los showcases con los grupos seleccionados, que se presentarán en diferentes sedes: “Este año distribuimos los showcases especializados: España —país invitado— quería un espacio para mostrarse; Nuevo León, también”.

A la par del CAE y la FIMPRO, otro proyecto exitoso en el que ha trabajado es Escenia, una plataforma para vincular a la comunidad de las artes escénicas con los espacios de la Universidad de Guadalajara. A los encargados de dar el visto bueno o negar el espacio a las solicitudes, Igor Lozada les hizo una petición desde un principio: “Que no sea un rechazo. Entendimos cómo comunicar y no rechazar, a decir qué es lo que hace falta”.

Otro punto en el que se ha enfocado, y el cual está enfocado en los colegas y en pos de su profesionalización, es la planeación económica de un proyecto: “Lo que hemos logrado con la comunidad es no traer más talleres de teatro post-dramático; sino traer un fiscalista para explicarnos cómo pagar impuestos. No hay una carrera en este país en la que enseñen cómo pagar impuestos… Estoy dando la clase de proyectos, como asesor, en la escuela de artes. En todo proyecto académico se necesita un contexto, marco teórico, tener planteamientos, hipótesis; pero en un proyecto profesional, se necesita saber cuánto va a costar, cómo lo van a financiar, a qué público va, cómo lo comunicarán”.

Planes a mediano plazo: ¿Secretaría de Cultura?

Con las elecciones para gobernador de Jalisco, a poco más de un mes, los puestos dentro del gabinete del futuro dirigente del Estado aún son una incógnita. Independientemente del candidato que gane, la comunidad cultural estará al tanto del nombramiento del titular de la Secretaría de Cultura. Entre los nombres que se barajan está el de Igor Lozada, como lo estuvo hace seis años: “No lo sé, no estoy negado a la posibilidad. Pero depende de otros factores. Siempre ha estado en la mesa: en el cambio de administración anterior me llovían preguntas. Pero nadie me había invitado”, explica.

Más allá del lugar donde se desempeñe profesionalmente, Igor tiene claro el futuro de su carrera: “Es la era digital: hacer que las nuevas tecnologías influyan y nos ayuden a repartir el valor que genera el sector. Mi aportación es ayudar a transformar el sector cultural en un sector económico formal. Ese es mi futuro, desde la trinchera en que me toque”, agrega.