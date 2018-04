"Mexamérica", la nueva cultura en Estados Unidos

Los cerca de 36 millones de personas que se identifican como mexicanos en Estados Unidos han generado el nacimiento de una cultura con características propias que puede llamarse Mexamérica, de acuerdo con un libro de la periodista Fey Berman.

Titulado "Mexamérica. Una cultura naciendo" (ediciones Proceso), el libro está compuesto por notas periodísticas, críticas culturales, crónicas y entrevistas elaboradas entre 2007 y 2016, publicadas en numerosos medios de información en México.

"Pensar que los mexicanos que radican en Estados Unidos siguen siendo iguales que las personas que viven en México luego de vivir 20 o 30 años en territorio estadunidense es falso", de acuerdo con Berman.

En entrevista tras la presentación de su libro en Nueva York, Berman indicó que la población mexicana en Estados Unidos constituye "una nueva identidad", pese a que esta cultura no ha sido reconocida ni en México ni es su país adoptivo.

De acuerdo con la periodista, estos millones de "mexamericanos" tienen como diferencia evidente con los mexicanos no sólo el "spanglish" o "espanglés", sino rasgos culturales que evidencian un sincretismo que no se encuentra en ninguna parte de México.

"Esta forma de vivir está estructurada no sólo por las raíces mexicanas, sino por las forma de vida y por los valores del llamado 'american way of life', así como por el contacto continuo con ciudadanos de otros países latinos, con otras minorías estadunidenses y con la cultura anglosajona", explicó.

El libro escrito por la periodista Fey Berman analiza las diferencias culturales y no solo del lenguaje de aquellos mexicanos que viven en Estados Unidos. TWITTER/ @FeigueBerman1

En Estados Unidos radican unos 12 millones de personas originarias de México, en tanto que cerca de 24 millones nacidos en territorio estadunidense se identifican como mexicanos, de segunda y tercera generación. Esta población sería esencialmente Mexamérica, de acuerdo con Berman.

La autora puntualizó que hay grandes diferencias dentro de esta población de mexamericanos: aquellos que sienten orgullo de sus raíces nacionales y que abrazan plenamente la cultura mexicana, y otros que se avergüenzan y prefieren olvidar el español y el país de sus ancestros.

De igual manera, la periodista señaló que en Estados Unidos existen dos reacciones básicas respecto de Mexamérica: una parte da la bienvenida a esta nueva hibridación cultural y la considera como una parte más del rico mosaico social del país; mientras que otra la rechaza por temor.

"Hay una parte de Estados Unidos que percibe a los personas de origen mexicano como extranjeros permanentes, como personas que vienen a robar empleos y que amenazan su cultura", precisó Berman.

