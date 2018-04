Me descarto como aspirante a dirigir la SC: Raúl Padilla

La importancia de Raúl Padilla como gestor cultural no tiene cuestionamientos: su labor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara bastaría para probar su valía. Por ello es que el Frente lo ha sumado como activo a su campaña; desde el pasado 4 de abril es el Coordinador de Enlace con la Comunidad Cultural en la plataforma en Ricardo Anaya.

En entrevista con esta casa editorial, Padilla ahonda sobre los postulados que presentó durante la rueda de prensa en la que se hizo el anuncio de su incorporación al Frente por México, la coalición de partidos que aglutina a la izquierda y la derecha partidista en México.

A pregunta expresa de cómo llegar al 1% del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), el eje de su programa cultural, el ex rector de la Universidad de Guadalajara explica: “La propuesta es llegar al 1% PEF; el PEF es de casi cinco billones, 4.8 billones. Actualmente el presupuesto que tiene asignado el sector cultura, digamos la Secretaria de Cultura (SC) es de 17 mil (millones de pesos), y nos parece muy bajo, es apenas el .3% del PEF. Incluso por debajo de lo que era en la década pasada que se logró que el presupuesto de cultura fuera cercano al .5%, cuando la meta por diversas recomendaciones, de diversas instancias, sugieren cuando menos el 1 del PEF”.

También explica que si la coalición de partidos que encabeza Ricardo Anaya llega a la primera magistratura, no se aumentará de golpe el presupuesto. “Tendría que ser gradual, pero en ánimo del Frente es que entre más pronto se llegue a esta meta sería mejor; en todos los ámbitos todo mundo pide más presupuesto, pero no es pedir por pedir, hay elementos y referentes internacionales. México, no obstante que tiene una importante historia y tradición cultural, no se ve esta historia, esta fuerza y esta tradición cultural reflejada en sus prepuestos fiscales, y creemos que por ello una primera meta que cuando menos esté acorde con los estándares de nuestra grandeza cultural y con lo que otras naciones invierten en materia de cultura”.

¿De dónde saldrá el dinero?

Pasar del presupuesto actual a casi 48 mil millones (el 1% del PEF) no es tarea sencilla en un país que recauda poco y lo distribuye mal. Por ello es que Raúl Padilla menciona que buscarán una reingeniería del sistema cultural. “A reserva de cómo se comporte la economía a futuro puede haber reasignaciones de otros fondos que son menos sustantivos, que se pudieran transferir a los presupuestos de cultura, tomando en cuenta que estás hablando de un presupuesto de 4.8 billones de pesos. Lo demás sería especular sobre una serie de duplicidades, de exceso de gasto en otras áreas, yo creo que sin ningún problema esa reasignación, por así decirlo, para que el presupuesto cultural tenga un mayor monto. Pero en todo caso yo soy el mismo que está consciente que esto debe ser gradual”.

“Esta medida, por ejemplo, en el Frente proponemos que venga acompañado con un ejercicio de reingeniería de la Secretaría para evitar duplicidades que en la misma Secretaría existen, y poner topes al gasto fijo, al operativo. No más burocracia para que los montos vayan a la creación. Lo que estamos pensando es implementar los fondos que tiene el mismo sector para apoyar y fomentar la cultura”.

También asegura que la tarea será no sólo de la SC, sino que buscarán trabajar de manera conjunta con otras dependencias. “Lo que estamos planteando es una relación más transversal de la SC con más secretarías para que muchos programas se desarrollen de manera conjunta. Por ejemplo las Pymes, que tienen que ver con apreciar la cultura no solamente como un instrumento para el desarrollo humano de nuestra sociedad, sino verla también como una posible palanca para el desarrollo económico a partir del dinamismo que están adquiriendo las industrias culturales. Pero no hablemos sólo de las industrias culturales, hablemos también del turismo de interés cultural; cada vez más de los muchos millones de visitantes que vienen a México vienen por el interés de nuestros importantes iconos y momentos y espacios culturales. El turismo cultural adquiere más fuerza en el mundo y México tiene activos incomparables, de tal manera que puede ser una vertiente de generación de riqueza; planteamos por ello que en la reestructuración de la SC se generen espacios de mayor transversalidad con las demás secretarías para hacer sinergias en torno a estos proyectos”.

Apuesta por proyectos antes que ideologías

Sobre su incorporación al Frente por México, encabezado por un candidato panista, el ex rector menciona que en pleno 2018 ya no es válido hablar de izquierda y derecha, sino de proyectos. A pregunta expresa de por qué sumarse a un proyecto que encabeza la corriente conservadora en México, Padilla menciona: “Yo creo vivimos tiempos donde no es fácil hablar de geometrías de izquierda y derecha, pero si fuera el caso yo creo que el Frente tiene la propuesta más progresista que se está planteando en esta contienda electoral. El Frente es una colación entre partidos y olvidemos de los sellos y vayamos a las propuestas que está haciendo el Frente, y me parece que son la más progresista. Y si la pregunta es a título personal, sí, yo me sigo considerando una gente con una visión de izquierda progresista, pero en un mundo donde las geometrías políticas son cada vez dicen menos: cada vez dice más lo que se le propone a la población y las políticas en específico, si contribuyen o no a abatir la desigualad, a generar mayor desarrollo o, como en este caso, a generarle a los ciudadanos mayores herramientas para un mejor desarrollo humano”.

Y se desliga de un futuro cargo si el Frente por México gana las elecciones de julio. “Lo digo muy claramente: ni tengo la intención de trasladarme a la Ciudad de México ni tengo el interés de aceptar un cargo público ni en México ni en Jalisco ni en ninguna parte. Yo estoy colaborando con el Frente porque me convence la propuesta de Ricardo Anaya, creo que es el candidato que por mucho más valora la cultura. Hay mucha gente brillante y destacada en el sector cultural pero yo me descarto como aspirante a esa Secretaría”.

Aciertos y fallas de la actual SC

Desde este sexenio, la SC adquirió el estatus de Secretaría federal y dejó de ser un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. La creación, que fue considerado un avance en el sector, es vista con matices por el fundador de la FIL.

“Soy el primero en haber aplaudido y señalar que fue avance importante en materia de cultura el haber creado una Secretaría de Cultura, era una demanda de la comunidad cultural; pero soy también de la opinión que se desaprovechó esa oportunidad para hacer una reingeniería de las instituciones que componen el sector cultural. Pareciera que lo que era Conaculta nada más se le cambió de nombre a Secretaría de Cultura, cuando de la misma Conaculta ya se señalaban una de serie duplicidades entre las direcciones de Conaculta y los espacio que tiene el Instituto de Bellas Artes, el mismo INAH, yo creo que debió haberse aprovechado para hacer una reingeniería y relanzar nuestras instituciones culturales claves”.

“Yo hablaría de aprovechar la creación de la nueva Secretaría para hacer una serie de ajustes, limitar la burocracia, darle certeza a los trabajados porque es otro problema que conlleva el sector; muchos empleados de la Secretaría están en un estatus de indefinición laboral que no me parece lo más conveniente y yo creo que se deben pensar nuevas áreas a la luz de los nuevos retos que están generando las nuevas tecnologías en las industria culturales”.