Marx Arriaga ataja crítica de artistas por convocatoria de la SEP

Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, explicó a los artistas visuales que han cuestionado la “invitación” de colaborar en los libros de texto de manera gratuita que “las quejas de hoy no tienen sentido porque no se está precarizando algo que prácticamente no existía”. Además, asegura que las colaboraciones no pueden ser pagadas por “el hecho de estar atravesando un periodo electoral, el cual impide llevar a cabo un proceso que implique un pago en efectivo sin que esto se prestase a malos entendidos”.

A través de varios videos que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) subió a su cuenta de YouTube, que son grabaciones de las capacitaciones para más de 2 mil personas que preparan como evaluadores de materiales didácticos para el rediseño de los libros de texto impulsadas por la SEP, el funcionario los ánima a sentirse orgullosos de ser parte de esta “gran oportunidad” de intervenir en los libros de texto sin recibir paga.

“El ánimo de sentirse involucrados y tomados en cuenta recibiendo un reconocimiento y sus créditos en unos libros que estamos haciendo entre todos, a estos números se suman ustedes, deben sentirse emocionados porque estamos cambiando el país en un asunto tan delicado como lo son los libros de texto gratuitos”, señala.

Agrega que se está planteando un trabajo “colegiado, colaborativo y decoroso” con lo que hoy el país necesita en cuestión de humanismo y equidad, “hoy es el momento para apoderarse de esos espacios que los poseían unos cuantos, ojalá las visiones, las ambiciones de algunos no cierren esta gran oportunidad. Vuelvo a solicitarlo: ¿quieren mostrar o quieres mostrar tus talentos artísticos? ¿las revistas, exposiciones y galerías tienen las puertas cerradas o entreabiertas para tu trabajo? Únete a nosotros y participa ilustrando estos libros de texto gratuitos”.

Marx Arriaga asegura que si bien no hay pago en efectivo para que no se preste a malos entendidos, la intención en próximos ejercicios colectivos es que aquellos que se involucren “reciban un justo apoyo en agradecimiento a su participación”, pero no ahora, a pesar de la campaña #AntiConvocatoria que emprendieron artistas e ilustradores en las redes sociales.

Arriaga señala que hay un “desconocimiento hacia la propuesta” y que sin ánimo de confrontación señala que los libros de textos se volvieron una herramienta creada por unos cuantos, y ahora con este rediseño quieren hacerlo entre todas las personas que son maestros como él, quien por cierto, regaló con “mucho gusto” su trabajo en labores semejantes en Ciudad Juárez, Chihuahua, hace unos años. “Algunos piensan que privatizando el libro se lograría que tuviéramos una oferta mayor que representase el abanico de necesidades de México, pero eso es una fantasía, aunque todas las editoriales del país se encargaran de ello no lograrían conformar equipos técnicos-pedagógicos suficientes para contemplar con objetividad todo”, señala el funcionario.

