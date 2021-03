Luego de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) publicara la convocatoria en la que llama a artistas gráficos a participar en la ilustración de libros de texto de la institución de educación primaria para el ciclo escolar 2021-2022, diversos creadores han manifestado inconformidad ante las forma de “paga” que se ofrece a cambio.

La SEP, a través de la Dirección General de Materiales Educativos de la Subsecretaría de Educación Básica y la Estrategia Nacional de Lectura, compartió en su convocatoria que la intención es que ilustradores participen en el rediseño y acompañamiento gráfico de los Libros de Texto Gratuito, en los que se “enriquezcan, ejemplifiquen y apoyen los contenidos de los materiales educativos, para ello, es necesario que sean congruentes con la información expuesta, muestren preferentemente a niños de la edad según el grado escolar al que van dirigidas, eviten estereotipos, muestren la equidad de género, promuevan la multiculturalidad y la inclusión en todos los aspectos, así como el respeto a los derechos humanos y ayuden a promover la sana alimentación y un cuerpo saludable”.

La convocatoria está dirigida para que participen artistas, artesanos en general, artistas urbanos, ilustradores, pintores, diseñadores gráficos, infógrafos, cartógrafos, escultores, dibujantes, fotógrafos, escenógrafos y grafiteros, y puntualiza entre sus requisitos que las obras participantes deben ser originales del autor e inéditas.

“Dichas imágenes no pueden estar participando en ningún otro concurso o en dictámenes editoriales distintos a esta convocatoria”, además de que pueden concursar mexicanos y artistas extranjeros con cinco años de residencia en México demostrables.

“Cada participante debe enviar dos imágenes de su autoría, a su elección, para ser evaluadas por la Dirección General de Materiales Educativos, mediante un Comité de Evaluación de Creadores Visuales, con la finalidad de elegir a los artistas que participarán en la elaboración de los LTG”.

Más allá de las temáticas y restricciones que los participantes deben atender para formar parte de los libros, el enojo se generó ante el

“reconocimiento” que los artistas recibirán por su trabajo, pues en ninguna parte del documento se habla de remuneración, sino que “cada participante recibirá únicamente una constancia por sus materiales visuales, con valor curricular, por parte de la Dirección General de Materiales Educativos, así como un ejemplar del libro en el que aparezca su ilustración y su crédito”.

Este método de “pago” ha generado molestia entre la comunidad artística, pues los ilustradores han hecho burla sobre el poco o nulo valor que se le brinda a su trabajo, dejando en claro que los artistas no viven del aplauso, ni de diplomas y mucho menos al recibir un ejemplar del libro que ilustran.

A través de redes sociales, diversos artistas y colectivos se han sumado a diversas quejas en el que dejan en claro las precarias condiciones no solo para poder acceder a espacios y plataformas de participación y difusión de su trabajo, principalmente en iniciativas públicas, sino que enfatizan en las paupérrimas cantidades que los contratistas o convocadores ofrecen por su creatividad y trabajo físico.

Cuentas como “Bastardines” en Instagram, compartieron su postura ante la convocatoria de la SEP y explican “La ilustración es un trabajo que debe ser pagado con remuneración económica justa no con reconocimientos o exposición (con copia para agencias, medios y mercas que también la aplican)”, añadiendo también #LaIlustraciónSePaga que se ha convertido en tendencia en diversas redes sociales, además señaló, a modo de burla, que las siglas de las SEP realmente tienen el significado de “Siempre Evitando Pagar”.

INSTAGRAM / bastardines

El ilustrador Aaron Jandette también alzó la voz y detalló en sus redes sociales que “Este tipo de prácticas afectan al gremio y las condiciones de trabajo para los creadores visuales y artistas. No es justo que dependencias de gobierno, agencias y marcas se aprovechen de los sueños de las personas a cambios de exposición. No regales tu trabajo”.

INSTAGRAM / aaronjandette

Incluso, páginas de memes dedicadas al dibujo como “Memes.para dibujantes”, también han retomado populares memes de la red para burlarse de las condiciones y pagos de la convocatoria de la SEP, invitando a los artistas a que señalen que otras formas de pago se ofrecen a los artistas además de darles una constancia y un ejemplar gratuito de la obra publicada.

A la par también tomó fuerza el #Anticonvocatoria, en el que muchos más artistas comparten ilustraciones que critican el ofrecimiento de la SEP, por ejemplo, “Niidea” compartió una ilustración haciendo referencia al libro “Atlas” sentenciando que “¡No vivimos de aplausos! (…) Nos cuentas muchos tiempo, esfuerzo, dedicación y más, ¿para que nos paguen con un libro y una constancia? El gobierno y sus grandes ideas. ¿Así cuándo nos tomarán en serio? La ilustración, el dibujo y arte también es un trabajo. Respétenlo”.

El ilustrador Mazatzin Armenta Daza, también se sumó a la molestia de la comunidad artística compartiendo una obra creada en la que utiliza el #LaIlustraciónSePaga “Rescatemos la ilustración mexicana”, además de compartir situaciones en las que su trabajo ha sido precarizado con el famoso “regateo”.

“En los años que llevo dedicándome full time a esto, ya son incontables las veces que se han querido aprovechar de mí, regateando mi trabajo, que me han dicho que hago dibujos en dos minutos (lo cual no tiene nada de malo, pero la manera en la que me lo han dicho ha sido con toda la intención de menospreciar mi trabajo) o que me han bloqueado para no pagarme. Lamentablemente es común que pasen estas cosas con empresas y clientes, pero que el gobierno de México pretenda que lxs ilistradorxs trabajemos tratis, sin considerar la importancia de nuestra disciplina es super indignante y preocupante”.

Al respecto, Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP, explicó a medios capitalinos que “las quejas de hoy no tienen sentido, porque no se está precarizando algo que prácticamente no existía”, además detalló que no se pueden realizar pagos económicos ante el periodo electoral que se avecina en el país, lo que generaría que esto se presente a confusiones.

