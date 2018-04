Martí Gutiérrez, la nueva promesa del ballet jalisciense

Desde el Ballet de Cámara de Jalisco, su joven estudiante Martí Gutiérrez Rubí viajará a Cuba para audicionar en la Escuela Nacional de Ballet. Con sólo 15 años de edad, Martí lleva ya once años acudiendo a las clases de ballet.

Su primer contacto con esta disciplina artística sucedió prácticamente desde su nacimiento, platicó: “Cuando nací mi hermana comenzó a estudiar ballet en esta academia. Crecí y vi que mi hermana bailaba ballet. Mis padres siempre me han educado con música clásica, muy entonado a las artes. Y entonces decidí entrar, porque bailaba en todos lados”.

Con más de un decenio preparándose, el estudiante comenta: “Me ha ido muy bien, es algo que me gusta mucho”. Una de las cosas que más le gustan de este arte es “Que nos podemos expresar, contar lo que queremos a través de bailar”.

Entre las particularidades del ballet está su característica de ser una de las pocas disciplinas que es al mismo tiempo un arte y un deporte de alto rendimiento. Esto implica mayores retos para quien lo practica y busca dedicarse profesionalmente a ello: “Los retos son trabajar día a día para mantenerme bien, poder avanzar. Ya sea en elasticidad, en fuerza, en resistencia, en todo eso. Es muy importante”.

Una ventaja que tiene Martí es que desde pequeño también ha tenido inclinaciones musicales, igualmente presentes en el ballet. Sus compositores favoritos son Piotr I. Tchaikovsky, Astor Piazzolla y Dmitri Shostakovich: “Y toda la clásica que tenga algo orquesta, aunque escucha de todo tipo de música”. Su pieza favorita es Francesca da Rimini de Tchaikovsky, inspirada en La divina comedia: “Tiene fuertes y bajos, tiene tranquilidad, está muy padre”.

Preparación

Con la consigna de que “Siempre hay que trabajar” y “Es importante para seguir trabajando”, Martí se prepara para ir al concurso abierto en La Habana: “Me siento bien, pero no quiero dejar de prepararme para ser mejor”. A sus 15 años tiene sus metas muy claras: “Llegar a ser un gran bailarín en una compañía internacional. Y después acabar mi carrera de bailarín y ser coreógrafo”.

Entre sus motores e inspiración se encuentra su mentora, la maestra Lucy Arce del Ballet de Cámara de Jalisco: “Me inspira mi maestra Lucy, que además de ser bailarina es una buena maestra y una gran coreógrafa”.

Dentro de su experiencia de clase, apuntó el bailarín, está la buena actitud de la maestra: “La maestra nunca dice cuando lo hacemos mal: siempre dice que podemos dar más y que no lo dejemos”. Con los compañeros no es diferente: “Aquí tenemos una buena convivencia, no hay competencia. Entre nosotros nos ayudamos mucho, nos corregimos mutuamente”.

A lo largo de sus años estudiando, Martí ha tenido la oportunidad de presentarse ya en escenarios como el del Teatro Degollado, máximo recinto de las bellas artes en Jalisco, además de Bellas Artes en la capital del país. Más allá de las fronteras, uno de sus objetivos es presentarse en la Ópera de París, y seguir los caminos que ya han abierto otros bailarines jaliscienses en el extranjero. De su paso por la escena frente al público, Martí comenta: “Nunca he tenido una mala experiencia en un escenario. Disfruto mucho el momento de bailar en un escenario, con el público”.

Un estelar

Martí ha interpretado papeles estelares como el de “El espíritu de la Navidad”, “Fritz” del “Cascanueces”; “Tom Sawyer”, en el ballet inspirado en la novela de Mark Twain; “Puck”, en “Sueño de una noche de verano” e inspirado en Shakespeare, entre otros.

A la par de sus estudios de ballet, el bailarín ha continuado con el piano. Entre un arte y otro, tiene claro que hay otras cosas que no debe de descuidar, como la educación formal tradicional: “Soy buen alumno, no descompenso nada. Intento dar lo mejor también en la escuela. Es algo importante porque nunca voy a tener asegurada mi carrera. En caso de que me lastime voy a tener mis estudios. No los he dejado de lado”. Para cumplir con sus obligaciones escolares y su gusto por estudiar ballet, Martí ha tenido el apoyo de sus padres: “Mis papás siempre me han apoyado, creo que es mucho eso que tiene que ver: nunca me han dejado descuidar”.