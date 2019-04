Martí Gutiérrez conquista Cuba con su danza

Con una pasión que comenzó hace más de una década, el joven tapatío Martí Gutiérrez recibió la medalla de oro en el XV Concurso Internacional de Estudiantes de Ballet, en La Habana, Cuba (2019) este fin de semana, entregada por la legendaria maestra y directora de la Escuela Nacional de Ballet de Cuba, Ramona de Saá. Al respecto, el bailarín de 16 años expresó:

“Estoy muy feliz y contento por lograr este mérito. ¡Es la medalla de oro! ¿Cómo no estar feliz? Además, puse a México en alto, esto es algo que me enorgullece muchísimo. Me siento realizado por haberlo logrado, porque llevo preparándome para este concurso desde septiembre, desde que comenzó el ciclo en la escuela”.

El concurso consta de tres vueltas con la participación de más de una veintena de danzantes, según explicó el joven bailarín: “En el concurso iniciamos siendo 23 competidores, entre niños y niñas, en categoría intermedia. Eran tres vueltas, con cuatro variaciones clásicas. En la segunda vuelta solo llegamos cuatro niños, y a la tercera solo tres. En la final yo agarré el oro, estoy muy contento porque de 23 llegué hasta lo último y al lugar más alto”.

El logro le provoca merecida satisfacción, pero reconoce que es una meta para la cual trabajo arduamente y no solo, por lo que no olvida a sus profesores y a quienes lo acompañaron en este camino al éxito. “También me siento agradecido con los maestros porque no lo hubiera logrado sin ellos, mis maestros de Guadalajara son Eli Torres y Lucía Arce, ellas fueron mi formación desde muy pequeño; aquí en la Escuela en Cuba, tengo clases de ballet y una profesora con quien ensayaba para el concurso”.

Grandes sueños

Martí Gutiérrez se encuentra actualmente estudiando en la Escuela Nacional de Ballet “Fernando Alonso” de Cuba, país donde paralelamente continúa con sus estudios académicos a nivel bachillerato. Su interés por la danza clásica comenzó desde que era muy pequeño, pues su hermana mayor ya estudiaba ballet cuando él nació. Así, a los tres años inició su formación en el Ballet de Cámara de Jalisco (BCJ).

Una de las cosas que más le gustan de este arte es “que nos podemos expresar, contar lo que queremos a través de bailar”. A los 12 años ganó medalla de oro con mención honorífica del Jurado en el Concurso Internacional de Danza “Attitude” (2015), en la capital mexicana. A los 14 años obtuvo medalla de plata en el Xlll Concurso Nacional de Ballet Infantil y Juvenil (2017), en la CDMX. A los 15 años ganó la medalla de plata en el XXlV Encuentro Internacional de Academias para la Enseñanza del Ballet (2018) en La Habana, Cuba. Además, ha ganado varias becas internacionales, como en el Festival Internacional Danza Córdoba, donde ganó el pase a la final para el Grand Prix en Nueva York. En 2018 ganó la beca de Creadores Escénicos del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA).