Esteban Hernández cumple un sueño más

Esteban Hernández ha dado un nuevo paso en su carrera, al ser designado como bailarín principal del San Francisco Ballet. Vía telefónica desde California, el artista tapatío platicó cómo recibió la buena noticia: “Fue emoción y sorpresa. Fue un poco inesperada la manera en que sucedió. Fui a trabajar, con una clase de ballet como todos los días. El director de la compañía, Helgi Tomasson, enseñó la clase y al final anunció los nuevos nombramientos: primero dos solistas, dos compañeros míos, luego dijo ‘Tengo uno más: el último nombramiento es Esteban, bailarín principal’. Fue inesperado, en frente de toda la compañía. Mis compañeros me dijeron que hubiera sido increíble tener una cámara para grabar mi cara… Es algo a lo que me he dedicado toda mi vida, siempre he soñado en convertirme en bailarín principal. Fue especial que sucediera de esa manera”.

Para Esteban, este nombramiento conlleva mayor exposición al poder bailar más, a la par de la responsabilidad de ocupar uno de los puestos más importantes dentro del ballet: “Tiene muchos retos no solo en cuestiones de programa. Es la responsabilidad de servir como inspiración para los nuevos bailarines de la compañía, los estudiantes de la escuela. Estamos en la mira, nos ven como ejemplo a seguir. Es la responsabilidad más grande que siento. A parte estoy emocionado de poder bailar más”.

Gira internacional

Como próximos proyectos, Hernández adelantó algunas de las funciones que tendrán: “En octubre vamos a Dinamarca, a hacer una gira con ‘Romeo y Julieta’: me interesa el papel de ‘Romeo’, pero también el de ‘Mercucio’. El próximo año presentamos ‘Sueño de una noche de verano’, de Georges Balanchine. Tiene el papel del rey ‘Oberon’, que me llama la atención. Tenemos muchos programas mixtos el próximo año, con y sin historia”.

El caso de éxito en el extranjero de Esteban Hernández resalta también por ser en Estados Unidos, país cuyo presidente ha estigmatizado a los inmigrantes mexicanos: “Creo que a través del trabajo que hago es la mejor manera de combatir ese tipo de pensamientos y de estigmas, demostrando que hay inmigrantes en este país que están aportando a la comunidad. No es como lo pintan, las situaciones no son blanco y negro”. En particular, Esteban se ha sentido bien recibido en California: “Yo en San Francisco soy muy afortunado, es una ciudad muy progresiva, que apoya a los inmigrantes, es una ciudad que está en contra de los pensamientos generales de la presidencia en Estados Unidos. Soy afortunado de vivir en un lugar como este, espero que a través de mi trabajo pueda demostrar que estamos aquí, haciendo cosas buenas”.

Esteban posee cualidades que lo han llevado a ser el líder de su compañía de ballet. CORTESÍA

Con disciplina

Para poder llegar a donde está, Esteban Hernández se fijó metas desde un comienzo, con el respaldo del esfuerzo constante: “Todo lo que vale la pena va a costar trabajo, va a ser difícil. No hay nada que valga la pena que venga fácil. Hay que estar dispuestos a dar parte de la vida y dedicarla al arte. Yo empecé a bailar a los siete años de edad y no he parado desde que empecé, no me he dado por vencido. No todo ha sido color de rosa, ha habido mucho sacrificio, mucho trabajo. Dejé mi familia y mi casa a los 13 años para seguir desarrollándome como bailarín. No es un camino fácil”.

Un objetivo a largo plazo es contagiar esa pasión por el ballet y brindar mayores oportunidades a los jóvenes mexicanos: “Poder regresar a México y llevar un poco de lo que he aprendido y logrado, hacerlo accesible a los jóvenes mexicanos: darles esa oportunidad que yo tuve gracias a mis padres. Mi padre, Héctor Hernández, ya lo está haciendo en Guadalajara: abrió la primera escuela gratuita de danza, con más de 300 alumnos. Todos estudian completamente gratis. Ese tipo de proyectos me interesan, tienen un impacto social en las próximas generaciones”.

Próxima visita

Esteban vendrá a Guadalajara para la próxima edición de “Despertares”, proyecto de su hermano, el también bailarín Isaac Hernández. El evento se realizará del 15 al 21 de julio en el Conjunto Santander de Artes Escénicas.