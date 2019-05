Martha Pacheco expone los "Ecos de la calle"

A través de la exposición “Ecos de la calle”, Martha Pacheco muestra 17 dibujos de carboncillo y monotipia de gran formato que abordan las vidas e historias de las personas marginadas que atraen la mirada de la artista; igualmente, presenta varias fotografías, cuadernos de apuntes (en los que el espectador encontrará bocetos y dibujos a menor escala) y una pequeña escultura de modelado en plastilina, arte que actualmente realiza.

En entrevista, Pacheco cuenta que comenzó a fijarse en las personas en situación de calle al querer cambiar su línea de expresión: “Yo tengo muchos años dibujando, es lo que más me gusta, es una técnica en la que me puedo explayar. Cambié de tema porque era terrible el anterior, ya no aguanté, me dije a mí misma: ‘Tienes que hacer otra cosa’”.

La curaduría de la exposición estuvo a cargo de Norberto Miranda. EL INFORMADOR / A. Camacho

Hace alrededor de cinco años, la artista jalisciense dibujaba cadáveres, pero “decidí que ya no, porque es terrible y ¡no se puede hacer nada! Por más que hagas esfuerzos, van a seguir matando. La realidad te arrolla como una aplanadora”. Así, su mirada volteó hacia la gente en situación de calle, “ya no es tan crudo como antes”.

Este reciente interés despertó en ella porque le “interesa mucho la gente que queda excluida, me parece que tiene mucho que decir. Veo en ellos mucha tristeza, incertidumbre del futuro y viven al día, por no decir al minuto. Se la rifan entre los carros para sacar sus formas de vivir”.

Sin maquillaje, sin prejuicios

Las piezas las protagonizan los hombres, al respecto, Pacheco afirmó: “Pareciera que las mujeres no pueden existir”. EL INFORMADOR / A. Camacho

Con “Ecos de la calle”, Martha Pacheco espera que el espectador “vea a estos personajes en su cotidianidad, que se dé cuenta que no son maleantes ni rateros, porque hay cada historia que inventan tan llena de prejuicios hacia la gente marginada que le tocó vivir así, y es su forma de vida. Es mostrar la realidad de una sociedad, y quiero mostrar que son seres vivos, que no se rechacen”, afirma la artista, quien se acerca constantemente a las personas en situación de calle para lograr sus dibujos.

Pacheco detalla su modus operandi para la realización de estas obras: “Me acerco a ellos, les cuento lo que hago y les pido permiso para tomarles fotos, si no quieren, no lo hago; si aceptan, les tomo fotos y a cambio les doy alguna remuneración. No podría de memoria, no tengo una memoria tan puntual, para nada”. Al momento de dibujar, la artista trata “de no maquillarlos, porque si lo hago presentaría a otras personas que no son”.

“Ecos de la calle” de Martha Pacheco en el Ex Convento del Carmen; la exposición se inaugura hoy a las 19:30 horas y estará abierta al público hasta el 8 de septiembre.