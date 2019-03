"Malintzin", el derrumbe de un mito

El FICG en su edición 2019 recibió el largometraje documental “Malintzin: la historia de un enigma”, de Fernando González Sitges. Esta producción independiente con el apoyo de TV UNAM contó con una lista de expertos e historiadores que avalan la información, como Luis Barjau (del Instituto Nacional de Antropología e Historia), Federico Navarrete y Berenice Alcántara Rojas (del Instituto de Investigaciones Históricas, de la UNAM), Camila Townsend y Margo Glantz.

Ernesto Velázquez Briseño, productor ejecutivo del proyecto, comentó en entrevista: “El antecedente de estos documentales fueron producciones que en mi época como director de TV UNAM hicimos para tratar temas históricos controversiales de México, que no eran atendidos por la televisión comercial ni por la televisión cultural. Una televisora universitaria se podía permitir la especificidad en los temas y el debate fundamentado y abierto, sin ningún temor”. Al proyecto se sumaron como coproductores la Fundación UNAM, la Fundación Miguel Alemán, Claro Video y el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR, Canal 14).

Priscila Lepe es la actriz que encarnó a Malintzin, tras haber interpretado el mismo personaje en el documental sobre Hernán Cortés: “Era acompañando la historia de Cortés. Sí me metí en el personaje, en su conocimiento, pero con Malintzin fue entender todo el entorno, su vida. Mucho del guion y lo que se trabajó fue del libro de Camila Townsend”.

Sobre el mito alrededor que se ha creado del personaje, Priscila Lepe comentó: “La conocemos mal: tenía el concepto de traidora, pero me impresionó escuchar la historia, no había un territorio como país, eran pueblos distintos. Eso cambia el concepto: tener la oportunidad de representarla me emocionó muchísimo, entendí su entorno. Es admirable, estar entre hombres, en lo que ella vivió era una locura, entre hombres que solo tenían la idea de guerra y sexo”.

Un reto como actriz fue que su personaje habla en náhuatl y maya: “Tengo buena memoria, me es fácil aprenderme mis textos. Pero aquí fue un reto. Fue estar en repetición, tuve apoyo de maestros para guiarme: es muy específica la pronunciación… Es muy importante, les aplaudo que se hayan arriesgado a hacerlo así”.

Con Fernando González Sitges, Velázquez Briseño ha trabajado otro par de documentales sobre personajes históricos: Hernán Cortés y Gonzalo Guerrero. Con esta entrega que completa la trilogía la intención fue: “Develar el mito de la Malintzin, destruir el mito de que fue una traidora, de manera fundamentada y con ayuda de los especialistas mostrar que se trató de una mujer que se sobrepuso a las adversidades que le tocó vivir en su tiempo. Fue una mujer verdaderamente inteligente, que no solo tradujo: interpretó e influyó en las alianzas que logró Cortés. En su momento fue la mujer más importante del hemisferio, quizá del mundo”, platicó el productor.

La producción se grabó en la Ciudad de México, Quintana Roo y Salamanca (España). En el Sur mexicano se grabó en lugares vírgenes de la selva, además del Colegio de San Ildefonso y el Museo de Antropología en la capital del país.

¿Dónde verlo?

El documental se puede ver en Claro Video: desde el pasado 8 de marzo lo estrenó el SPR. El 22 de marzo lo estrenará TV UNAM: posteriormente se presentará en la Casa de México en Madrid, en la Universidad de Salamanca y en el Museo de Arte de Denver (a propósito de una exposición de artes plásticas sobre arte alrededor de la Malintzin). En la Ciudad de México tendrá funciones en la Cineteca Nacional.

Apta para todo público

“Está pensada para todo el público, para que la gente no docta en historia pueda con un formato documental ficcionado entender cómo fue la historia. Poner estas dramatizaciones ayuda y permite que el espectador no conocedor de los temas de historia la pueda atrapar de una manera muy atractiva. En la función en los Arcos de Zapopan fue la exhibición más emocionante que hemos tenido. Quien va a al cine escoge y se mete: acá eran 200 personas que pasaban por ahí, acaso sabían que iban a proyectar algo. Al final los comentarios fueron muy emocionantes”, dijo el productor. En el tema histórico, Ernesto tiene planes de filmar sobre Bernardino de Sahagún, la guerra del Mixtón y México en el Archivo de Indias.