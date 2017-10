Magos Herrera, tenaz defensora del jazz

En el marco de la celebración de los 60 años del centro universitario –ITESO– también se cumplen 15 años del Festival Cultural Universitario de dicha casa de estudios, cuya realización esta vez será del 18 de octubre al 1 de noviembre, y por tal motivo, se ha elegido a la cantante Magos Herrera para que sea ella quien inaugure las actividades. Es así que Magos ofrecerá un concierto el 18 de octubre de 19:30 a 22:00 horas, en la explanada de la biblioteca de la casa de estudios. La entrada es gratuita. Para mayor información: 3669 3434 extensión 3340.

En entrevista, Magos comparte que aceptó participar en este encuentro porque se tocará el tema de la equidad de género, tópico que ella ha estado desarrollando porque considera, debe ser cada vez más mencionado; por ello, es que la cantante también destaca como vocera de Naciones Unidas.

“Estoy muy feliz… Siempre regresar a Guadalajara es volver a una sede que desde el principio de mi carrera me abrió las puertas, hay un público de mi género que es muy amplio y además muy cálido; el hecho de regresar siempre es muy grato, y el ir en un marco universitario es doblemente gratificante, porque para cómo está el mundo, es importante que las nuevas generaciones tengan una conciencia de igualdad de género y es de lo que está tratando un poco este festival, y eso le da una importancia todavía mayor”.

Amigos en Guadalajara feliz de compartirles que estaremos el próximo 18 de Oct en ITESO, Universidad Jesuita de... https://t.co/EujoXlXY6v — magos herrera (@magosherrera) 12 de octubre de 2017

Magos espera que sus actividades en el ITESO vayan más allá del concierto, justo está a la espera de saber si se podrá armar una conferencia alrededor de la campaña “He for She” de la que es vocera. Para la presentación musical, Magos ofrecerá una selección de sus placas discográficas; entre ellas, precisamente los temas que grabó para el álbum “He for She” que hizo con Javier Limón y que tiene el propósito de ayudar con fondos a la equidad género. La cantante de jazz se presentará en un formato de cuarteto y también interpretará canciones que aún no han sido grabadas.

En la Gran Manzana

Magos, con 20 años de carrera musical, tiene 10 de ellos viviendo en Nueva York. “Yo veo (vivir aquí) una plataforma para expandir mi carrera, para internacionalizarla, pero la veo como otra residencia, voy muy seguido a México, se trata de expandir territorio”. Sobre la evolución de la música en nuestro país y en general, la intérprete comparte que se viven momentos especiales. “La industria está cambiando en sus formas y los artistas estamos tratando de entender cuáles son las nuevas vías de llegar a tu público, es un mar de información increíble; por un lado está bien porque democratiza la música, pero por otro lado hay tanta información que hay todo tipo de calidades”.

Sobre el género que representa, comparte que va a paso seguro, pero todavía faltan más circuitos y ventanas para que se escuche. “Haciendo lo que hago, he tenido una resonancia muy importante en México, mi público ahí está, me sigue acompañando y es muy generoso con mis propuestas. Sin embargo, para internacionalizar una carrera en este género, es complicado hacerlo desde México y todos sabemos que Nueva York es un escaparate hacia el mundo”.

Respecto a los nuevos artistas, Magos destaca el ímpetu que tienen por alcanzar sus sueños: “Las nuevas generaciones vienen con todo, eso me encanta, tienen la información en las manos, no tienen tanto miedo de salir adelante”.

Todo el mes de noviembre, Magos hará una gira de presentaciones por España, en tanto se alista para grabar dos discos, uno con una alineación neoyorquina muy famosa de la que prefiere aún reservarse el nombre, y la otra producción de manera solista, ambos materiales estarán listos durante 2018.