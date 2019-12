En el marco de la FIL, la Asociación profesional en Latinoamérica enfocada al sector de inteligencia aplicada a negocios y asuntos sociales (AMAI) presentó el foro “Los libros también se consumen”.

Sobre el encuentro, Alejandro Garnica, vicepresidente ejecutivo de AMAI, anotó que la idea de este encuentro es compartir con la gente que viene a la feria datos respecto al mercado editorial, por ejemplo: ¿qué pasa con los lectores?, ¿qué pasa con los libros?, ¿qué pasa con el libro como objeto de consumo o como un bien que la gente adquiere? Además de dónde lo prefiere, dónde lo compra y por qué lo adquiere de cierta forma.

El foro, que comenzó a las 09:00 de la mañana y culminó a las 14:00 horas, trajo a varios especialistas que contextualizaron las cuestiones propuestas por Garnica, quien en resumen destacó tres conclusiones relevantes:

“La primera es el asunto de esta rivalidad o dicotomía de si me voy al mundo digital o me voy al mundo impreso. Yo creo que los datos demuestran que la mayoría de los lectores seguimos en los dos mundos y estamos tratando de sacarles el mejor provecho a cada uno de ellos”. Y en el futuro cercano, los lectores no van a preferir uno sobre el otro, ambas direcciones les interesan, acotó.

El experto continuó: “El segundo punto es que los libros cada vez más se están volviendo un objeto de compra de ocasión y de compra oportunista, es decir, que en la medida que tú puedas estar en más canales, como los supermercados, incrementa tu posibilidad de venta, que eso está pasando en todos los mercados”.

Y el tercer punto es el hecho de que hay mucho más segmentos de lectores de lo que se pensaba y algunos de estos son ignorados. “Los lectores mayores de 50 años son un segmento que parecería que está un poco olvidado, no se está produciendo suficiente literatura para ellos y es un sector muy importante porque tiene interés, ganas y recursos económicos, no son los viejitos que se sientan a ver la tele, son una población muy activa”, finaliza.