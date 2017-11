Los jóvenes en la digitalización de la cultura y la economía

"La cultura es la sonrisa para todas las edades, puede estar en una madre, en un amigo o en la flor o quizás se refugie en las manos duras de un trabajador". León Gieco

Actualmente se ha hecho compleja la labor de definir el rol de los y las jóvenes en nuestra sociedad contemporánea. No se sabe con exactitud cómo hablar sobre ellos y ellas, que si los millenials somos apáticos, caprichosos, desinteresados e inestables, pero en lugar de que se nos califique negativamente, se revela la incapacidad de los adultos para comprender los nuevos procesos en los que nos desenvolvemos y desarrollamos generando rechazos en lo que ellos consideran como lo “normal”.

Hay cuestiones que no se perciben a simple vista, una de ellas es que los y las jóvenes tienen dificultades por conseguir empleo, también es que hay una alta competencia y poca oferta laboral que es pobremente remunerada, es así que otros recursos divergentes trabajan para sacar a flote un presente que pronostique un futuro digno, ahí las tecnologías y la “digitalidad” alzan la mano para tener una mayor participación en la construcción de una cultura económicamente activa.

Los y las jóvenes de la actualidad hemos encontrado en las TIC (tecnologías de la información y comunicación) un montón de aspectos que operan a nuestro favor como la creación de un nuevo lenguaje para comunicarnos, las múltiples formas de organizarnos y relacionarnos, la producción de contenidos y tendencias así como la generación de una oferta laboral que llene nuestras necesidades casi de todo tipo.

Aquí es preciso particularizar en el plano cultural, propiamente en su producción, distribución y consumo. Hay que entender que la economía y la cultura son dos campos sociales que interactúan dentro del mismo espacio social; se vinculan para comprender las formas en que las sociedades satisfacen sus necesidades, siendo la tecnología un instrumento para dicho ejercicio de comprensión y los jóvenes se la han apropiado para dichos fines.

El emprendimiento, sobre todo el digital, ha determinado un rumbo alterno para muchos jóvenes y no es para nada la excepción en el ámbito cultural, más específicamente de la industria creativa. Las plataformas como Netflix, Spotify o Amazon, también las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram o YouTube son clave para exhibir productos culturales que están a un mayor alcance en niveles globales siempre y cuando se cuenten con un dispositivo y acceso a internet.

Las tecnologías nos ayudan a aterrizar lo que alguna vez parecía inalcanzable sobre todo en la distribución y en el consumo. Los y las jóvenes, por lo menos los que se dedican a la producción cultural, deben sentirse reconfortados, más no cómodos, porque estas plataformas abren posibilidades de un trabajo que sea justamente valorizado por un público potencialmente consumidor y así la industria creativa impulsada por los jóvenes aumenta dando buenos números a la economía de la cultura y a su vez crece la probabilidad de un desarrollo sustentable.

Daniel Ramírez

ECOS DEL DEBATE

“La cultura como factor de cambio social en la sociedad”

Sí, la cultura es un instrumento que busca instaurar libertad en todos los individuos; ya se observa en Jalisco, donde en “La Consti”, localidad conocida por sus niveles de violencia, se estableció un centro cultural que logro disminuir los índices de inseguridad; la cultura fomenta el aprendizaje, no para obtener un título universitario, si no, para hacerte mejor persona; más crítica y menos ignorante. Ciudadanos propositivos, empáticos y honestos que incidan en su entorno, capaces de transformar el mundo.

Shelsea Odette Mendoza Amézquita

La cultura actualmente es algo que los jóvenes han ido poco a poco olvidando debido a los nuevos contenidos en medios masivos de comunicación, ya sea series, películas, música entre otros. Esto nos lleva a un grado mayor de ignorancia cultural la cual se ve reflejada en la sociedad, utilizando modas extranjeras desde cuestión literaria hasta conceptos de moda, cuando viven en un país lleno de historia y tradiciones de las cuales se deberían sentir orgullosos de representarlas a nivel internacional y sentirse orgullosos de sus raíces.

Ana Paola Alcázar Casillas

COMPARTE

“La escultura es arte, y el arte, es cultura”

¿Quién es Jonas según Jonás?

Un ser viviente, es una práctica que vivo a diario, un búsqueda, no hay una perspectiva o un futuriar demás, sino el vivir el instante el momento, y disfrutarlo al máximo. Me defino como una persona dedicada a lo que me gusta, una persona tratando de ser lo más honesta posible, la persona más satisfecha por lo que hace, tratando de buscar siempre la humildad.

¿Qué valor ha guiado tu vida?

El valor de la vida, de lo humano, de mi trabajo, de ser una persona que se dedique a lo que te gusta.

¿Qué te motivo a ser escultor?

Me daba mucho gusto jugar, ver como jugaban mis maestros con la escultura, veía que eran felices, quizá esa fue la motivación mas grande. La escultura me enseña la creatividad, y me encanto esa idea de jugar, juego a ser niño, me siento y me encanta el hecho de pensar que estoy jugando y bajar parte de lo que imagino o pienso, por ahí empieza la satisfacción.

¿Cómo es el proceso creativo de Jonás?

Es en un principio tratas de bajar la idea, la idea se va modificando en el camino, no hay nada hecho, solamente tienes tu voluntad, creatividad y tu idea, de ahí se va puliendo, y tratas de hacer lo más agradable posible a tus ojos, espíritu, y que te encante, en mi estudio siempre trato de hacer encantos, que todo sea un encanto. El juego de la creatividad puede ser cualquier elemento, la creatividad tiene que reinar en cualquier estudio.

¿Quiénes han sido tu fuente de inspiración en la escultura?

Me encanta Rodin, Bernini, son grandes maestros, verdaderos escultores, creativos, dotados de divinidad, ellos son algo excepcional, me motivaron mucho a aprenderles con todo el respeto, y buscarles un sentido, entender el por qué los admiro tanto.

¿Cómo ves a la escultura como fuente de creatividad?

Son sus propuestas, yo creo que cada quien sabe que es arte, y que es una técnica que se puede utilizar para lograr su propuesta. Cada quien como ser humano tenga su propio ojo crítico.

¿Cómo ves al arte como factor de desarrollo social?

Todos debemos ser autocríticos y saber la capacidad creativa que tienen, el hecho de que la gente tenga distintos materiales, debe tener esa autocritica, la sociedad le tira a lo fácil, cada quien debe tener su propuesta, si tu propuesta es buena la gente te lo dirá, si tu propuesta le falta, la gente te lo reclamara.

¿Qué valoras de los jóvenes?

Su juventud, tienen toda la posibilidad por delante, el hecho de tener tantos elementos ahorita, elementos de comunicación, literatura, escritura, todo este arte, deben de antederlo, tienen que clavarse en la información, deben buscar información, tienen que ser perspicaz, interesado, autentico, transparente. En realidad son sangre nueva y que no pierdan el objetivo de auto desarrollarse, que implique una responsabilidad y persistencia.

¿Qué adjetivo le das a la humanidad?

Desechable y provisional, se vive el poder tras el poder, quiero el teléfono de moda, y luego el otro nuevo de moda, el tener cierta madurez de joven, tener una visión que sirva.

El mundo sería mejor si…

Fuéramos más humanos.

*Mensaje a los jóvenes “Súmate Mar Adentro”*

Trabaja humildemente en lo que te gusta, ama lo que haces, y dedícale tu vida a lo que más amas, a tu propia vida.

PERFIL

Jonás Gutiérrez

Escultor originario de Guadalajara, Jalisco. Participó en la Exposición Colectiva: “ Los artistas de Tapalpa “ en el Instituto Cultural Cabañas. Colaboró en “el Centro de Arte Moderno”. Participó en una exposición colectiva: “Plástica Contemporánea Jalisciense” en el Centro Cultural Casa Vallarta.

VOLUNTADES

Historias de éxito que trascienden

Hospicio Cabañas

El Hospicio Cabañas es un edificio de estilo neoclásico, emblemático de la ciudad mexicana de Guadalajara. Sirvió como hogar de huérfanos de 1810 a 1980. En su interior se conservan algunos de los más importantes murales de José Clemente Orozco. Fue declarado en 1997 Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. En la actualidad es la sede del Instituto Cultural Cabañas.

En 1980 se decide el cambio de vocación del edificio, en ese momento insuficiente para las necesidades de las niñas y niños que acogía, a quienes se traslada a un inmueble debidamente acondicionado. El organismo que se encarga de su tutelaje cambia de razón social por el de Hogar Cabañas. Durante un periodo de dos años el hospicio es objeto de trabajos de restauración y acondicionamiento para servir como centro cultural y museo. En el centenario del nacimiento de José Clemente Orozco en 1983 reabre sus puertas como sede del Instituto Cultural Cabañas, organismo público descentralizado del gobierno de Jalisco y dedicado a la promoción y difusión cultural. Actualmente el edificio cuenta con 23 patios, 106 habitaciones, 72 pasillos y dos capillas, en una superficie total de 23,447.90 m². Se le ha dividido en salas museográficas para exposiciones temporales y permanentes, cuenta con una sala de cine y una escuela de artes, Su actual directora es Olga Ramírez Campuzano.

Diez notas positivas

1. Escudería UNAMMotorsport competirá en carrera internacional.

2. El cineasta Alfonso Cuarón regresa a la UNAM.

3. Dos mujeres son rescatadas después de 5 meses a la deriva en el Pacífico.

4. Crean robot en Estados Unidos para cuidar a pacientes con Alzheimer.

5. Científicos descubren formas de identificar un huracán.

6. Académico del IPN convierte automóvil de gasolina a 100% eléctrico.

7. Estudiante del IPN desarrolla sistema de modernización para el Metro.

8. Estudiantes mexicanos ganan plata y bronce en XXII Olimpiada Iberoamericana de Química.

9. Penacho de Moctezuma reaparece en el Weltmuseum de Viena.

10. Develan en Paris placa en honor a Carlos Fuentes.

Mar adentro propone

Para leer…

Crónica de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez. La historia se inspira en un suceso real, del que el autor tomó la historia, los protagonistas, el escenario y las circunstancias, alterándolo narrativamente.

Para conocer…

RecreAcción Cultural en la estación El Polvorín a partir de las 10 horas.

Para saber…

El Festival Cultural Mazatepec en San Isidro Lienzo Charro del 4 al 5 noviembre.