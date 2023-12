El cineasta jalisciense Manolo Caro visitó la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara para compartir los primeros vistazos de su reciente película “Fiesta en la madriguera”, cuya adaptación viene del libro homónimo que escribió Juan Pablo Villalobos.

Ayer, previo a la conferencia que ofreció, EL INFORMADOR conversó con el director, quien se siente satisfecho de haber filmado la película en su ciudad natal Guadalajara y también en África: “Es muy especial estar en la FIL, había estado muchas veces, pero nunca como invitado y ahora todo se da al tener una película que nace de un libro tan importante en la literatura mexicana como lo es ‘Fiesta en la madriguera’. Además de presentar los avances, era muy importante encontrarnos con Juan Pablo Villalobos y con el guionista Nicolás Giacobone, así que más allá que presentar imágenes, fue tener esta charla de cómo va cambiando un libro y cómo puede llegar a la pantalla”.

El cineasta resalta que la película se encuentra en postproducción y que sólo está esperando noticias de cuándo será la fecha de estreno, previsto para 2024.

Sobre cómo fue el proceso de leer el libro y luego poner en marcha la película, acota: “Fue un paso muy especial. Yo leí el libro en enero del 2022, estamos hablando de que ha pasado muy poco tiempo desde que tuve esta catarsis que me recordó muchísimo a la relación con mi padre y a mi forma de crecer en Guadalajara que me dio la posibilidad de empezar a exorcizar algo que los tapatíos hemos normalizado y que es vivir bajo el halo de la violencia y el narcotráfico, que me parece muy fuerte hablarlo y decirle a la sociedad que no podemos creer que es parte de nuestro ADN, que no podemos adoptar la violencia con la cotidianidad con la que lo hemos hecho”.

Señala Manolo que él nació a inicios de los años 80 y cuando fue la guerra del narco en los 90 era un niño, “probablemente tendría la edad de ‘Tochtli’, el protagonista”. Comparte que cuando leyó el libro, lloró y echó a volar su cabeza, “y a los pocos días, yo estaba en el teléfono con Juan Pablo, porque tenemos amigos en común (para hablar sobre el filme)” y después se sumó Nicolás. “Hay proyectos que nacen con estrella y que es fácil que se vayan gestando y éste es uno de ellos”.

Cuando Nicolás aceptó hacer el guion, recuerda Manolo que les pidió a él y a Juan Pablo que estuvieran en las sesiones con él para desarrollar nuevas líneas argumentales y un tercer acto que no está en el libro. “Entonces, es una adaptación muy particular, pues además de ser muy fiel (al libro) hay una nueva parte que se cuenta en la cinta y que es importante, porque en la literatura todo puede quedar muy imaginativo, pero cuando esto lo trasladas a un filme, al final lo tienes que asentar en escenas y diálogos, así que hicimos esos pequeños ajustes los tres juntos”.

Cabe señalar que todo este trabajo fue vía remota y en la FIL fue el día que estuvieron los tres en persona.

En cuanto a rodar en Guadalajara, destaca que repetirá la experiencia el próximo año, “porque estoy cerca de mi familia, de mis amigos, la ciudad es muy amable para filmar. Esperemos que salgan nuevos proyectos y que siga creciendo la industria aquí. Tuve la oportunidad de juntarme con la gente de FILMA Jalisco y creo que los planes para hacer crecer la industria en este Estado son a largo plazo y espero yo ser parte de ellos”.



Cambios sustanciales

La película tuvo un cambio de protagonista, salió Tenoch Huerta tras los señalamientos de María Elena Ríos de agresión sexual, por lo que en su lugar entró otro gran amigo de Manolo, Manuel García-Rulfo. “Fue delicado, pero al final Tenoch sabía que él contaba con mi apoyo para atender sus asuntos personales. Nosotros teníamos que seguir y las vueltas que da la vida, el personaje lo terminó haciendo una de las personas más cercanas a mí, quién es Manuel y eso lo hizo muy sencillo, es la película más grande que he hecho con el amigo que jugaba a hacer eso a los 16 años, filmando también África y con un elenco multiestelar donde está también Daniel Giménez Cacho”.

Sinopsis

Una historia sobre el poder

A “Tochtli” le gustan los sombreros, los diccionarios, los samuráis, las guillotinas y los franceses. Pero “Tochtli” es un niño y ahora lo que quiere es un nuevo animal para su zoológico privado: un hipopótamo enano de Liberia. Su padre, “Yolcaut”, un narcotraficante en la cúspide del poder, está dispuesto a cumplir todos sus caprichos. No importa que se trate de un animal exótico en peligro de extinción. Porque “Yolcaut” siempre puede. “Tochtli” vive en un palacio. Una madriguera recubierta de oro en la que convive con trece o quizá catorce personas: matones, meretrices, sirvientes y algún político corrupto. Y además está “Mazatzin”, su profesor particular, para quien el mundo es un lugar lleno de injusticias donde los imperialistas tienen la culpa de todo.

CT