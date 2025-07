La conductora y exreina de belleza Irma Miranda debuta como autora con su primer libro, “De la pasarela a la cocina. Tiempos perfectos”, una obra que fusiona su pasión por la gastronomía con vivencias personales que la marcaron dentro y fuera de los reflectores. Un libro que da testigo de un periodo de cambios en trayectoria, desde la incertidumbre posterior a su paso por Miss Universo, a su victoria en “MasterChef Celebrity”, dos sucesos que le cambiaron la vida y que le dieron un sentido, y que la inspiraron para narrar lo vivido en el terreno de la escritura.

“De la pasarela a la cocina. Tiempos perfectos” es una obra íntima y multifacética en la que Irma Miranda entrelaza recetas con momentos clave de su vida. No se trata sólo de un recetario, sino de una memoria personal que explora temas como la reinvención profesional, la presión mediática, la fe en los tiempos de Dios, y la búsqueda de propósito más allá del brillo de las pasarelas. Cada platillo va acompañado de una historia, un sentimiento o una reflexión, permitiendo al lector sumergirse en su mundo emocional y humano, mientras descubre una nueva dimensión de Irma: la mujer que encontró en la cocina un espacio de expresión, sanación y autenticidad.

En entrevista con EL INFORMADOR, Irma comparte a fondo cómo fue el proceso creativo y emocional detrás de esta publicación, que más allá de ser un recetario, es también una ventana íntima a sus emociones, su camino profesional y su reinvención tras su paso por el concurso de belleza y el reality culinario. Aunque escribir un libro era una idea que rondaba su mente, Irma confiesa que nunca imaginó hacerlo tan rápido ni con una temática tan personal.

“La verdad fue un momento muy importante en mi vida. Lo he platicado varias veces: escribir un libro siempre estuvo en mis ideas, pero no sabía sobre qué iba a ser ni que lo iba a hacer tan pronto”, dice la conductora.

“Entonces, cuando se dio la oportunidad de escribirlo, lo vi justo como eso: una oportunidad de plasmar un evento muy significativo para mí. Y más allá de compartir recetas -que sí, claro, vienen algunas de ‘MasterChef’ y otras adicionales- también quería contarle a la gente cómo es la vida detrás de cámaras. Mucha gente no tiene idea o no sabe realmente lo que se vive o cómo se vive ese tipo de experiencia.”

Tras su participación en Miss Universo, Irma atravesó una etapa de incertidumbre profesional. Fue entonces cuando llegó a su vida “MasterChef”, marcando un punto de inflexión que redefinió su rumbo. “Fue un momento muy importante porque después de Miss Universo yo no sabía qué seguía. Tenía expectativas muy altas, pero por una u otra razón no se dieron las cosas. Y luego llegó lo de ‘MasterChef’. Ahí me di cuenta de algo muy valioso: los tiempos de Dios son perfectos. Cuando algo no se da, es porque otra cosa viene. Y hay que tener la mente abierta para ver esas oportunidades, aceptarlas, y estar dispuesta incluso a cambiar de rumbo profesional. En mi caso, no quedarme sólo con la etiqueta de ‘reina de belleza’, sino abrirme a nuevos caminos. Estar en esa competencia me distrajo de lo de Miss Universo, y lo vi como una oportunidad para hacer algo distinto.”

Las dificultades de llevar la cocina al papel

Pese a que ya contaba con las recetas, adaptarlas para un libro representó un reto técnico. Irma compartió cómo vivió la transición de cocinar “al tanteo” a documentar cada paso con exactitud. “Como ya tenía las recetas, pensé que sería más fácil. Pero me costó mucho trabajo, sobre todo con los gramajes, porque yo cocinaba ‘al tanteo’. No tenía una receta exacta. Todo el proceso tomó alrededor de un año y medio: poner los gramajes, tomar las fotos, perfeccionar las recetas y contar la historia de una manera en la que la gente realmente pudiera conectar y sumergirse en ella. Hubo días en los que me bloqueaba por completo. Cerraba la computadora, y quizá dos días después me sentaba a escribir de nuevo y salían tres capítulos seguidos. Fue un proceso algo atropellado, pero creo que es parte de escribir un primer libro”.

Aunque no tenía experiencia previa como autora, Irma encontró en la escritura una nueva forma de expresión y de encuentro consigo misma. El proceso estuvo lleno de dudas, obstáculos y momentos en los que pensó en abandonar el proyecto. “Hubo momentos en los que sentía que ya no tenía sentido seguir. Pensaba: ‘Ya me tardé mucho, ya pasó el momento, esto no va a funcionar como pensaba’. Estuve a punto de dejarlo. Pero como ya había empezado, y yo no soy de dejar las cosas a la mitad, seguí. Es un compromiso que tengo conmigo misma: si empiezo algo, lo termino, y lo termino bien. Es una parte muy competitiva y perfeccionista mía que no me permite dejar proyectos inconclusos. Y cuando llegué al final, cuando escribí ese último párrafo como agradecimiento a todos los que llegaron hasta esa parte del libro, sentí una satisfacción enorme. Fue como: ‘¡Lo logré!’.”

Mostrar lo que no se ve en televisión

Parte de la intención de Irma al escribir este libro fue dar a conocer lo que ocurre detrás de cámaras en programas como “MasterChef”, donde la edición no siempre refleja la intensidad vivida. En ocasiones los cocineros trabajaban más de 18 horas seguidas, situación que, en pantalla, se resumía en dos horas de transmisión. Para Irma era muy importante narrar todo lo que el espectador no ve.

“Esa es justo la intención del libro. En televisión ves dos horas de programa cada domingo, pero para grabar eso trabajábamos más de 18 horas en un sólo día. Hay tanto que no se ve. Editan, cortan, y sólo muestran ciertas partes: a veces lo mejor de nosotros, y otras veces lo peor. En esas dos horas no se logra transmitir todo lo que vivimos. Así que este libro es para eso: para expresar lo que sentí, lo que viví, para abrirme completamente. Quiero que la gente sienta el estrés que sentí, la felicidad que viví. Que puedan entender lo que pasa detrás, que no todo es perfecto”, finalizó.

¿Quién es Irma Miranda?

La escritora nació en Ciudad Obregón, Sonora, México. Su carisma, belleza y elocuencia la llevaron a ganar Mexicana Universal 2022, título con el que representó a México en Miss Universo ese mismo año. Posteriormente, Irma incursionó con éxito en la televisión como presentadora y participó en el reality “MasterChef Celebrity México”, donde mostró una nueva faceta de su personalidad: cercana, apasionada por la cocina y resiliente. Hoy, debuta como autora con “De la pasarela a la cocina. Tiempos perfectos”, un libro que refleja su crecimiento, sensibilidad y evolución profesional.

