El poder económico de la gastronomía

¿Qué tan difícil es para ti imaginar a México sin su gastronomía? ¿Alguna vez viajaste a otro país o ciudad motivado por su comida?

¿Sabías que casi la mitad de los turistas internacionales que visitan México aseguran que nuestra cocina fue una razón clave para hacerlo?

De niño tuve la fortuna de tener un tío que trabajaba en el servicio exterior mexicano; incluso llegó a ser embajador. Gracias a él conocí varios países, pero lo más valioso de esas experiencias no fueron las postales ni las anécdotas diplomáticas, sino el hábito que me inculcó: probar y preparar lo que se comía en cada lugar. Desde entonces entendí que “como México, no hay dos” cuando se trata de comer bien… y también de invertir en esta causa, porque los números muestran que puede ser muy rentable.

Hoy podemos afirmar, sin exagerar, que en países como el nuestro la gastronomía es mucho más que identidad cultural: es un motor de prosperidad económica que beneficia a empresas, empleados y a todo un ecosistema que se alimenta -literal y metafóricamente- de la hospitalidad.

A nivel global, el sector de restaurantes y foodservice alcanzó en 2024 la cifra de 3.48 billones de dólares, y para 2025 se estima que crecerá a 4.03 billones (Restroworks). Este crecimiento, con una tasa anual compuesta cercana al 7.8 %, representa alrededor del 3 a 4 % del PIB mundial destinado al consumo de alimentos fuera del hogar. Una señal clara de que comer bien no es solo un placer: es un negocio en expansión.

En México, nuestra gastronomía es reconocida mundialmente tanto por su riqueza cultural como por su impacto económico. Nació de la fusión entre raíces prehispánicas -maíz, chile, frijol y técnicas ancestrales- y los ingredientes traídos en la época colonial, lo que dio origen a una tradición diversa por regiones y con platos emblemáticos únicos. Su valor cultural es tal que en 2010 la UNESCO declaró a la cocina tradicional mexicana Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, junto con la dieta mediterránea y las tradiciones culinarias de Francia y Japón.

Este reconocimiento ha tenido también un efecto económico: se estima que 3 de cada 10 dólares gastados por turistas en México se destinan a alimentos. Un dato simplemente impresionante.

Según el INEGI y la CANIRAC, en México existen más de 640 mil establecimientos de comida, desde fondas y taquerías hasta restaurantes gourmet, lo que equivale al 12.2 % de todos los negocios del país. Aunque fue uno de los sectores más golpeados durante la pandemia, el empleo ya muestra signos de recuperación. Y hay un dato relevante: más de la mitad de las personas que trabajan en este sector son mujeres, lo que subraya su papel inclusivo y socialmente relevante.

Los datos globales son contundentes: donde hay mayor gasto en gastronomía, hay también mayor inversión y empleo. El ecosistema incluye agricultores, pescadores, fabricantes, distribuidores, cocineros, meseros, proveedores turísticos y más. Por eso su impacto es amplio y transversal. Cada vez que eliges un restaurante mexicano -sin importar su categoría- puedes estar seguro de que tu gasto impulsa a las familias propietarias y a las de sus colaboradores.

En pocas palabras, la gastronomía es una inversión: genera rentabilidad en tu experiencia sensorial y también sostiene a millones de personas que, todos los días, producen, comercializan y sirven los platillos que disfrutamos.

