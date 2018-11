Letras compartidas con Patricia Carrillo

La escritora Patricia Carrillo Collard presenta su nuevo libro mañana martes en la Librería del Fondo de Cultura Económica. Con el título de “Nadie que me comprenda” (publicado por Ficticia), esta colección de cuentos recibió el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen en su edición 2015.

Sobre esta publicación, la autora platicó en entrevista: “Fueron textos escribí de manera separada, no con la idea de hacer un libro. Me fui dando cuenta de que había un tema, este personaje central que aparece en todos los cuentos y que está inspirado en uno de mis abuelos”. Una búsqueda en su escritura fue salir de la anécdota para adentrarse más en la literatura y los conflictos de los personajes: “Algo que trate de cómo somos las personas, cómo tenemos facetas tan contradictorias, nos reconciliamos con estas cosas”.

La ambientación de los relatos se ubica en el Mazatlán de otra época, algo que se resaltó por parte de los jurados del premio: “Todos los lugares tienen su textura muy particular, la manera de ser, idiosincrasias, desde el cómo hablamos, las costumbres, los lugares, qué comemos. Eso me pareció que hacía muy ricos a los relatos”, apuntó Patricia.

En total fueron cerca de tres años de escritura, tras los cuales quiso probar fortuna en la convocatoria del Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen. Una característica de su libro son las diferentes voces y puntos de vista con los que explora las tramas: “Parto de lo que quiero contar, considerando qué voz, las diferentes alternativas de quién podría contarlo, desde qué punto de vista o qué le aportaría más”.

El secreto detrás del texto

En cuanto a su formación en las letras, Carrillo Collard tomó clases en la Escuela de Escritores Sogem, donde empezó la escritura de los cuentos que terminarían formando “Nadie que me comprenda”: “Los primeros los fui haciendo como parte de las consignas de los talleres. Después estuve trabajando en otros talleres por fuera. Después tomé un curso de Cecilia Magaña, de cómo armar un libro de cuentos. Me sirvió muchísimo”. Otro taller al que acudió fue el de Carolina Aranda, quien presentará el libro junto a Mario Heredia y la autora.

Sobre su interés por la escritura, Patricia compartió: “Me metí a la literatura porque tenía por mucho tiempo esa inquietud. Decidí meterme a clases, a talleres de escritura creativa y dedicarle el tiempo. La experiencia que he tenido ha sido muy rica al llevar textos, comentarlos, que los compañeros y maestros hagan comentarios. Sirve para ver si funciona el texto. Empecé escribiendo y me enganchó, me gustó mucho escribir el género. Me quedé queriendo mejorar y mejorar”.

Previamente la autora publicó dos libros de literatura infantil, con ediciones de Letras para Volar (programa de fomento a la lectura de la Universidad de Guadalajara) y Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (CECA). Dos libros más se editarán próximamente, por el mismo CECA y por el sello Lo que Leo, de Santillana.

Asiste

Presentación de “Nadie que me comprenda”, de Patricia Carrillo Collard, en la Librería del Fondo de Cultura Económica (Av. Chapultepec Sur 198). Martes, 19:30 horas, entrada libre. Presentan Carolina Aranda y Mario Heredia.