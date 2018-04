Leonora Carrington llega a la Galería Eduarte de Guadalajara 

Con 29 piezas de la pintora y escultora, Leonora Carrington, la colección Trujillo "La novia del viento", se instaló en Galería Eduarte, para compartir con el público tapatío algunas de las esculturas más representativas de la creadora nacida en Inglaterra, pero que tras la Segunda Guerra Mundial, se refugió en México marcando un movimiento disruptivo en el surrealismo.

Además de las esculturas de mediano y gran formato de bronce, también se exhiben fotografías que muestran a Carrington supervisando sus obras y diversas etapas de su carrera.

Germán Duque, de la Galería Duque Arango, explicó durante la inauguración de la exposición la noche de este jueves, que las piezas de Leonora llegan a la capital tapatía con el apoyo de Alejandro Velasco, director de la Fundición Velasco, con quien Leonora Carrigton, en vida, le apoyaba a crear las esculturas, así como de Pablo Weisz, hijo de la artista, en colaboración también con el Consejo Directivo del Museo de Leonora Carrigton y la Colección Trujillo, encabezada por Eduardo Trujillo y la señora Adriana Soto de Trujillo.

Germán Duque detalló que las piezas en exhibición forman parte de la última etapa de trabajo de Carrington, mismas que están a la venta como "The palmist", "Cocodrilo", "Tamborilera", "Gato de noche" y las emblemáticas "Inventora del atole" de 2011 y "The ship of craner" de 2010, que tiene un precio en el mercado de 435 mil dólares.

Asiste

Exposición de esculturas de Leonora Carrington "La novia del viento" en la Galería Eduarte, ubicada en la calle Paseo del Torreón 1824, esquina con Paseo del Acantilado, en Colinas de San Javier. Entrada libre en horario de 10:00 a 18:00 horas.