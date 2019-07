Le ponen "Levadura" al arte

La exposición colectiva “Levadura” se inaugura hoy, en Garibaldi núm. 1159 (antes Panadería del Río). Con la curaduría de Beatriz Bastarrica. La muestra incluye obras de Sofía Crimen, Laura Garza, Mariana Giménez, Florencia Guillén, Mónica Leyva, Maj Lindström, Eleonora Ramal, Claudia Rodríguez y Rocío Sáenz.

En entrevista, Beatriz platicó sobre este proyecto: “Claudia Rodríguez me buscó hace bastantes meses, en nombre de varias artistas. Querían que las acompañara en este proyecto. Querían exponer juntas, todavía no tenían un espacio asignado. Poco a poco fuimos trabajando de manera abstracta al principio, a partir de una reflexión que les propuse con unas preguntas. Toda la exposición gira en torno a las preguntas. No está explicitado, no forma parte del título: hay que buscar mucho para encontrar esos ejes que propiciaron las piezas”.

Durante el proceso de preparación encontraron el espacio: “Un lugar maravilloso en Santa Tere, donde estuvo la Panadería del Río: era una panadería increíble, entrabas y estaban haciendo el pan, que era delicioso”. Ladrillos a la vista, tragaluces y altos techos fueron el ambiente que propició la personalidad de varias de las obras: “Les pedí que lo incorporaran como parte de su trabajo de reflexión. Hay mucho pasado, el birote tapatío es clásico, una institución. Así se fueron ajustando algunas piezas al espacio”.

Algunas de las obras se crearon pensando “en torno a la personalidad del espacio. También la exposición se llama ‘Levadura’ por la panadería y por las cualidades físico-químicas que tiene ese compuesto de cambiar lo que tiene alrededor, igual que las piezas artísticas”.

Además de colectiva, la exposición es multidisciplinar: “Hay un par de esculturas y un mural, no las considero piezas clásicas en su disciplina, son más intervenciones espaciales. Son grandes, experimentales, estructuran el recorrido. Otras son más sutiles, sobre papel, son muy íntimas. Quedé satisfecha con la relación de unas con otras y con el espacio. Están bien integradas”.

Del proceso, Beatriz destacó la libertad con la que trabajaron las artistas: “Mi labor de curadora fue mínima, no quise ser muy controladora o intervenir demasiado. Fluyó muy bien todo, la relación con las artistas y de las artistas con el espacio fue muy bueno. Hay que venir y verlo, no es una sala de exhibiciones convencional. No es una caja blanca, neutra, que separa al espacio del contenido”.

Sobre su formación y actividad, Beatriz Bastarrica compartió: “Estudié licenciatura en bellas artes, y maestría en teoría del arte. Mi trabajo académico lo desarrollo en el ámbito de las ciencias sociales. Sin embargo, doy clases de dibujo, teoría contemporánea del arte, de estética. A nivel de docencia estoy todavía ligada al arte, particularmente con el arte contemporáneo”.

Asiste

Exposición “Levadura”

L: Garibaldi núm. 1159, antes Panadería del Río.

F: Inauguración hoy viernes 5 de julio.

H: 19:00 horas.