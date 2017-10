Las “Expresiones” de Isaac Hernández llegarán al CAE

El bailarín tapatío Isaac Hernández regresa a su tierra natal para presentar “Expresiones. Triple Bill”, como parte del ciclo inaugural del Conjunto de Artes Escénicas (CAE). Este espectáculo está conformado por tres propuestas diferentes y varias compañías de ballet de varias partes del mundo. En entrevista, Isaac adelanta los pormenores del show que ha preparado durante largo tiempo y con gran esfuerzo.

“Esta idea la he ido trabajando desde casi que empezó ‘Despertares’. Cuando empezamos a tener más presencia con dicha pieza y más interés del público, me di cuenta que no era suficiente hacer una noche de ballet al año, porque después este público que se despierta con estas funciones quiere acercarse, conocer, saber más, entonces, quería que tuvieran la posibilidad de hacerlo. Por lo que tenía el deseo de desarrollar un proyecto que tuviera un formato un poco diferente. Quiero ser claro que la gente no vaya esperar a ver ‘Despertares’, ‘Expresiones’ es el siguiente paso para mí y para ese público que ya se acercó a la danza, y quiere seguir conociendo más sobre de ella y puedan ver piezas del repertorio de las grandes compañías del mundo, pero ver la pieza completa”.

Las intenciones de Isaac con este proyecto son varias, entre ellas, como él mismo menciona, adentrar al público en la danza a través de piezas completas, “por ejemplo, presento al English National Ballet bailando ‘Adagio Hammerklavier’ tal cual como lo presentamos en Londres, entonces ¡podrán ver una pieza completa del coreógrafo más importante de los últimos 100 años de Holanda!, Han Van Manen. Es una pieza que ha tenido grandes críticas”.

Un espectáculo dentro del espectáculo

Igualmente, dentro de la presentación de Isaac Hernández se incluye a la compañía estadounidense Pilobolus “con su pieza más emblemática que ha sido vista por más de un millón 500 mil personas en vivo, ‘Shadowland’. Cuando yo la vi por primera vez, quedé realmente impresionado, por lo que me alegra compartir la experiencia con el público nacional, porque al final esto es lo que ha inspirado que ‘Expresiones’ nazca: ofrecer al público producciones más largas”.

Cada una de las compañías y de las piezas que se presentará como parte de este evento siguen la línea del slogan que Isaac agrego: Creatividad, tradición e innovación. “Los tres son importantes para la danza y para su futuro. El público podrá ver algo muy innovador como lo es la compañía Pilobolus; algo tradicional como la pieza de Van Manen, o como el Don Quijote que bailaré con Tamara Rojo, así como alabar la nueva creación que se ha hecho para Agnes Gillot, (bailarina principal de la Ópera de París) que se estrenará por primera vez. Todas estas cosas hacen que el proyecto tenga mucho que ofrecer”.

Estar en casa

Montar un espectáculo de tal magnitud como lo es “Expresiones”, implica múltiples retos, pero también satisfacciones que crecen por el hecho de ser realizado en escenarios de la Perla Tapatía, un sueño hecho realidad para Isaac Hernández, quien siempre deseo ver en México espectáculos de calidad mundial.

“Estoy muy emocionado porque para mí, es prioridad hacer esto en mi ciudad, con mis nacionales, y también es muy importante para mí tener presencia en Guadalajara. Yo creo que quienes vivimos ahí, con ‘Despertares’ fue algo muy especial, que me hizo ver que hay un deseo intenso de parte del público, de conocer y ver más de lo que está pasando en el mundo. Era una de mis prioridades, poder llevar otro proyecto a Guadalajara, que se convirtiera en algo usual, que las personas pudieran saber que año con año tendrán acceso a ver alguno de mis proyectos en sus escenarios”.

Esto llevó al bailarín tapatío a seleccionar cuidadosamente cada pieza que conformaría “Expresiones”: “Es un tema importante el público de Guadalajara, y quiero exponerlo a que vea piezas que han aportado algo importante para mi vida profesional, un trabajo exquisito, que muestran ya sea la belleza física, las posibilidades ilimitadas del ser humano, el poder de la imaginación…”

Así, Isaac Hernández ofrecerá al público nacional “un contenido extraordinario con diferentes conceptos, no sólo clásico o moderno, sino uno que permite mostrar un poco de todo lo bueno que ha pasado y está pasando en el mundo de la danza”, y espera que se pueda convertir en un evento anual así como lo fue “Despertares”.

ASISTE

Expresiones Triple Bill de Isaac Hernández se estará presentando en el Conjunto de Artes Escénicas el 3 y 4 de noviembre a las 21:00 horas, los boletos ya están a la venta a través de la plataforma Taquilla Cero.