La tradición monta a caballo

El próximo sábado 14 de septiembre, cuando se celebre el “Día del Charro”, el gobernador del Estado, Enrique Alfaro, hará la declaratoria de que la Charrería en Jalisco será Patrimonio Cultural Inmaterial en el Estado. La iniciativa surge a partir de los diputados del PRD, Gerardo Quirino Velázquez Chávez y Edgar Enrique Velázquez González, así como de la diputada de Movimiento Ciudadano, Berenice Rivera.

“Como antecedente, desde el año 2016, la UNESCO declaró a la Charrería como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, a partir de eso, bajó al país y algunos Estados han hecho la declaratoria. El grupo parlamentario del PRD en la legislatura antepasada, presentó un acuerdo legislativo para buscar que se hiciera la declaratoria en el Estado, por alguna razón no se dio, por lo que retomamos el tema y estamos presentando un acuerdo legislativo donde estamos exhortando e invitando al gobernador del Estado para que pueda generar la declaratoria en el marco del Día del Charro que es el 14 de septiembre”, comparte en entrevista Gerardo Quirino. Resaltó el diputado que tuvo una conversación con el gobernador donde le hizo el planteamiento, el cual a él le pareció interesante y le dio el visto bueno. Siendo Jalisco, una entidad tan representativa de la Charrería, ha sido una sorpresa que todavía no se haya dado la declaratoria, hasta ahora que será el 14 de septiembre.

“Platicando con el presidente de la Unión de Asociaciones Charras del Estado de Jalisco, Ricardo Zermeño, me hacía esa mención, de que aquí tenemos a los máximos exponentes, los mejores equipos de la República, los mejores eventos que existen a nivel nacional y sobre todo que la Charrería es un referente de Jalisco así como el mariachi y el tequila y no habíamos tenido la declaratoria… No estaba en el radar del gobierno del Estado”.

Señala que cuando ellos manifestaron esto al gobierno, éste hizo la revisión y llevaron hacía delante el proyecto. Mandarán a citar a la Asociación de los Charros de Jalisco y frente a ellos se generará la declaratoria, “la Charrería quedará blindada para que sea considerada y respetada por los jaliscienses; es un tema honorifico, pero que al mismo tiempo le da la oportunidad a los charros de que puedan acceder a distintos programas, incluso internacionales por que (la actividad) será Patrimonio Cultural Inmaterial en el Estado”.

Destaca el diputado que dicho acto que se realizará el 14 de septiembre ha sido notificado en todas las esferas y con todas las instituciones. Hasta la tarde de ayer, aún estaba por definirse donde será la declaratoria, si en Palacio de Gobierno o donde será el arranque del desfile charro, con motivo de sus festividades.

Una actividad de calidad

En la iniciativa que presentaron los diputados con fecha del 1 de septiembre, se resalta que en Jalisco se cuenta con más de 145 asociaciones de charros, encontrando en la Entidad una decana, que es la Asociación de Charros de Jalisco, fundada hace 99 años. El primer Campeonato Nacional Charro se celebró en el año de 1958 y hasta este año Jalisco se ha coronado 27 veces campeón nacional y ha sido sede de 15 campeonatos nacionales: 10 en Guadalajara, uno en Zapopan, uno en Lagos de Moreno y tres en Tlajomulco de Zúñiga.