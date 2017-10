La subasta que celebra el arte

El viernes 3 de noviembre a las 19:00 horas en La Sauceda, se llevará a cabo la subasta de arte del Art Fest, que en su edición 2017, celebra la trayectoria del artista jalisciense Roberto Rébora. En tanto, el día 11 del mismo mes, se realizará el festival del Art Fest de 11:00 a 18:00 horas en las instalaciones del American School Foundation of Guadalajara, institución detrás de este proyecto en pro del arte que está festejando su edición número 29.

Rébora, de 54 años, inició su vida escolar en el American School y además de ser parte de la puja del Art Fest, también tendrá un acercamiento con los estudiantes de la institución donde dará tres talleres. “Es particularmente emotivo para mí, yo llegué aquí en pre kínder, hice kínder, primaria y secundaria. Volver aquí al colegio es muy satisfactorio, lo agradezco muchísimo y desde luego, me siento muy honrado”.

En la puja participa la obra de 51 artistas, el martillero de nueva cuenta es Paco de la Peña. La obra de Roberto Rébora que entra a subasta es un cuadro de aproximadamente hace 10 años, “Srita Culture 1994”, el precio de salida es de 110 mil pesos, el precio aproximado es de 150 mil. “Es sobre madera, es una situación en la que se desenvuelve —casi teatral— hay una mujer joven que tiene un libro en sus manos, hay una representación del mundo en el que vivimos, una confluencia del tráfico, de la confrontación de fuerza, su irá es hacia la parte individual, es una composición, como todo en el arte que está sujeto a la inventiva natural de la pintura. La pintura habla por uno”, explica Roberto.

En la subasta también hay una piezografía intervenida de Pablo Picasso cuyo precio de salida es de 115 mil pesos, y su estimado es de 160 mil, también hay obra de Calder y José Luis Cuevas, entre muchos otros.

Roberto estará en los próximos días en Nueva York para desarrollar nuevos planes en el arte, hace unos días en Ciudad de México inauguró una exposición sobre una colección que inició en 2013 llamada “Media Star”, en donde representa la virtualidad de las redes de comunicación donde el ser humano se encuentra inmerso. Entre las series más reconocidas de su trayectoria están “La Niña Precoz”, “El Medio Inteligente”, “Poetisa”, “Suite Cojín”, “Futura Multitudes”, “Azules y Rojos” e “Inmaterial”. En 2011 le fue otorgado el Premio de la XV Bienal de Pintura Rufino Tamayo.

A Rébora le parecen excesivos los homenajes, sin embargo, agradece que lo tomen para tal efecto, aunque asegura que estos deberían estar encaminados hacia los grandes como León Portilla y otros pensadores. “Yo solo quisiera contribuir para generar una conversación respetuosa. Yo creo que México vive una circunstancia con exigencias supremas y no vamos a poder exigir nada mañana si no empezamos a decirnos las cosas como son. Yo creo en las personas que se dedican con seriedad a su trabajo, somos lo mejor del país, así lo creo yo, somos la parte que funciona en el país con el ejercicio de la calidad, del reconocimiento, somos una colectividad que tenemos que exigirnos y me empeño todos los días en sostener ese compromiso”.

Rébora también es parte de una editorial llamada Ditoria donde se hacen publicaciones tipográficas de poesía y esta edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara presentará un libro del poeta Antonio Deltoro.