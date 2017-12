La nueva puerta y “Ventanas” del LARVA

Para Lourdes González, directora del Laboratorio de Artes Variedades (LARVA), el 2017 fue un año en el que este foro, enfocado al espectro cultural y alternativo desde el 2006, tuviera un mejor desarrollo en cuanto a su perfil y sus actividades.

Este espacio ubicado en Avenida Juárez, en el Centro Histórico de Guadalajara, es un vínculo importante con los artistas contemporáneos locales, nacionales e internacionales.

“En general, manejar un espacio con estas características a mí me parece, además de emocionante, muy retador, porque siempre hay de todo por hacer. El 2017 fue un buen año para el LARVA en muchos sentidos, es un año en el que su perfil se fue definiendo de manera mucho más clara y contundente; su vocación de laboratorio fue mucho más consecuente con sus actividades”, comparte en entrevista.

“El fuerte de LARVA no son las cantidades de espectadores que entran, sino la calidad de los proyectos que se proponen. Es un espacio único en la ciudad que a partir de estar a cargo de la Dirección de Cultura de Guadalajara, puede tener una libertad creativa y de operación que no la tiene casi ningún espacio en esta ciudad”.

Señala que aprovechando esa característica, tienen un proyecto que ha sido muy representativo de LARVA, el proyecto de residencias para artistas que vienen a la ciudad, crean piezas e intervenciones para el espacio específicamente y que en conjunción, la mayoría de las veces son con artistas locales que trabajan en esta experimentación creativa. La más reciente colaboración fue con Israel Martínez, quien aunque nació en Guadalajara, es uno de los creativos que más viajan por el mundo, dice Lourdes en entrevista.

“Hay otras residencias que las hacemos en conjunto con proyectos de coinversiones, lo que fue por ejemplo el caso de Teatro Ojo, que fue una residencia que la planeamos con mucho tiempo y anticipación y en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) donde el invitado de honor fue Latinoamérica; los invitamos a que hicieran una residencia con varios artistas jóvenes de la ciudad. Y era una pieza que se llamaba ‘Canto de palomas’ que además tuvo una segunda temporada este año porque mucha gente se quedó sin verla”.

“Cada residencia tiene una cualidad distinta. Yo busco artistas que quieran participar en este espacio, artistas que tengan no solamente afinidades creativas, sino curiosidades políticas o activistas”.

Vuelve a abrir sus puertas por Avenida Juárez

El LARVA ya tenía tiempo que recibía al público por la calle de Ocampo, pero entrando enero se anunciará de manera oficial que la entrada ya es por Avenida Juárez. “Hicimos una labor de remodelación del espacio para que éste tenga su lobby natural y que la entrada ya no sea por Ocampo —que era la salida de emergencia—. Ahora ya los eventos se realizan por donde tiene que ser”.

Para anunciar tal acontecimiento, van a realizar un concierto en grande, para que también sirva para ver sus capacidades como foro musical. “Hay una cosa muy importante que pasa y que no es de a gratis en los cines o en los teatros, tú no puedes acceder inmediatamente de la calle a las salas, debe haber una preparación corporal y mental, no abruptamente entrar. Y a mí me preocupaba muchísimo que la gente estuviera en la calle con toda la bruma de la ciudad y que inmediatamente entrara a lo que se fuera a presentar, era desconcertante; el LARVA tendrá otro tipo de operación para su vida cotidiana”.

En enero se avisará del día y la hora del concierto, además de anunciar quién será el artista que estará en escena.

PARA SABER

Una visión de crecimiento

Lourdes destaca que es complicado hacer un conteo de todo lo que sucedió en 2017 porque en LARVA suceden muchas cosas simultáneamente. “Pueden darse talleres, residencias, funciones, conferencias y presentaciones de libros, todo al mismo tiempo. Yo creo que en LARVA en 2017, la gente se apropió más de él, diversas comunidades, desde los activistas, artistas… Y empujar muy claramente en este año, que LARVA no es un teatro para presentar teatro, es un laboratorio y la convivencia tiene que ser una contaminación entre creativos, personas que está siendo parte de la vida cultural de la ciudad, y cuando hablo de eso, no sólo me refiero a los artistas”.

Destaca la directora que 2017 fue un año arduo de estar buscando proyectos que quisiera venir y arriesgarse. Uno de los que considera de los más importantes que llegaron, se llama “Todxs somos todxs” que hablaba de masculinidades, feminismo, maternidades diversas y transgénero; en este proyecto hubo talleres, foros y presentaciones de libro, de hecho Ana Francis Mor hizo un espectáculo de cabaret al respecto.

TOMA NOTA

Lo que viene para el futuro

Desde la perspectiva de Lourdes, El LARVA tiene que abrirse cada vez más a ser un espacio para la participación política.

“Las puertas tienen que estar abiertas a un año tan complejo en términos de discusión, no electorales, sino de pensamiento y de intercambio de ideas. También se tiene que posicionar como un foro para eventos más grandes. Tiene que tener dos líneas muy claras, su lugar como contenedor de intercambio de ideas, de discusión, de posibilidades, de foros, de encuentros. Y por otro lado, ser un espacio donde la juventud quiera venir a conciertos y actividades”.

En 2018 hay una residencia con Temoc Camacho, quien tendrá dos proyectos distintos. También el evento “La caverna me hizo creer en hadas” del 8 al 14 de enero, un foro de fotografía, la reinauguración del LARVA por Avenida Juárez, el evento “Ventanas” de Olivia García y una exposición del fotógrafo Ernesto Ávalos.