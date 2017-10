La modeladora de títeres

La novena edición del Festín de los Muñecos: Festival Internacional de Títeres de Guadalajara ofrecerá un homenaje especial a Carlos Converso por su trayectoria en el oficio. La estatuilla que recibirá es una creación de la artista plástica Rita Basulto, quien platicó en entrevista sobre la elaboración de esta pieza conmemorativa: “Me pidieron una escultura que fuera conmemorativa a Luna Morena. La directora, Ana Zatarain, antes era un arlequín, me inspiré en ella para hacer esta pieza: es un arlequín de tres piernas”. La obra, que ya saldrá de fundición, fue modelada en plastilina con vaciado en bronce y una intervención en óleo.

Esta no es la primera vez que Rita colabora con la compañía tapatía en el festival que organizan: “He trabajado con Luna Morena en tres o cuatro de sus obras, como ‘Emiliano’ y ‘El tren al inframundo’. Me tocó hacer el diseño de personajes, de escenografía, videos y animaciones para la obra. En ‘Martina y los hombres pájaro’ elaboré los títeres, los cabezones; así como el diseño de algunos ‘props’”.

Bosquejo de la estatuilla, que representa a un arlequín de tres piernas. ESPECIAL

La invitación para crear títeres vino por su actividad principal: la fabricación de muñecos para filmar cortometrajes en stop motion. Su más reciente producción, “Zimbo” (codirigida con Juan Medina), ganó el Ariel a Mejor cortometraje animado en 2016.

Sobre la diferencia de trabajar para las artes escénicas y para el cine, Rita comentó: “Es totalmente distinto. Estéticamente se puede decir que es lo mismo, pero en cuestión técnica un personaje de stop motion es muy diferente a un títere. Son 24 cuadros por segundo, tiene que quedarse fijo. Tienen herramientas, opresores, para que se quede quieto. En teatro no: hay un juego en sus articulaciones, siempre debe estar flojo para que pueda ser animado. Aunque a los dos se les considera animación”.

Aunque ambas labores se complementan mutuamente: “Es curioso, se enriquecen estética y técnicamente las dos. La obra me aporta al cortometraje y el corto me aporta a las obras. Es un encanto hacer esas piezas. Me considero afortunada de dedicarme al arte y colaborar en estas obras y estos cortometrajes”.

Rita Basulto creando; su especialidad es fabricar muñecos para filmar cortometrajes en stop motion. EL INFORMADOR

Un ejemplo de cómo ambas artes se permean es su mencionado cortometraje más reciente, con el personaje principal de un títere llamado Zimbo: “La iluminación de ese corto está hecho como se maneja la iluminación y toda la tramoya para teatro, aun siendo cine”.

Cabe señalar que Luna Morena no es la única compañía a la que Rita ha sido invitada. Otra es Ánima Escénica, con Karina Hurtado: “Fue en ‘La historia de la oca’, ahí hice el diseño de personaje, elaboré la pieza y todos los ‘props’ que se utilizaron. Es una obra preciosa. Me invitaron también para otra, ‘Los cuervos no se peinan’. Es una historia muy conmovedora: me parece un asunto muy personal, ahora soy madre. Tiene que ver con una mujer ansiosa de tener un hijo”.

PARA SABER

¿Qué sigue para Rita?

Después de su participación en el Festín de los Muñecos, Rita señaló que su nuevo proyecto será “El pozo de los mil demonios”, también de Luna Morena y en donde colabora en el diseño de personajes.

TOMA NOTA

Asiste

“El ensayo del titiritero”, de Carlos Converso

L: Teatro Jaime Torres Bodet

D: Viernes 3 de noviembre

H: 17:00 horas y 20:00 horas

Con homenaje a Carlos Converso, a las 21:00 horas