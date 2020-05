Debido a la pandemia de COVID-19, el presupuesto de Jalisco se replanteó en este 2020. El área de cultura en el gobierno estatal tuvo una reducción total de 96,768,731 pesos (ECRO, museos, SJRYT y FEFCA), que incluyen la reducción del 13.17 por ciento de 49,283,799 del presupuesto de Secretaría de Cultura (que para este 2020 era de 373,995,793 pesos). Giovana Jaspersen, titular de la secretaría, comentó los detalles de esta reducción. Una diferencia que la titular destacó fue que esta vez la SC fue parte del proceso de evaluación para el recorte, por lo que hicieron una contrapropuesta en la reducción del presupuesto y optimizar el monto.

Se realizó una revisión crítica de los proyectos, para hacer un ajuste adecuado, en coordinación con el resto del gabinete y Hacienda. Una búsqueda para no demeritar en la cultura fue centrar la reducción en gastos de material de oficina, alimentos, viáticos, traslados, servicios y mantenimiento, con la intención de que el recorte no afecte al sector sino a la operación gubernamental. La meta fue defender los proyectos y darle continuidad, afirmó Jaspersen: “La gran apuesta fue no eliminar los proyectos, sino replantear en esta nueva circunstancia”.

Uno de los proyectos con recorte ya está en actividad: el Festival Cultural de Mayo tuvo una reducción de 33 por ciento de su presupuesto, con gastos inaplazables por los compromisos adquiridos al ser organizado con un año de anticipación. El festival se mantuvo en línea, con 60 horas de actividades. A futuro, otros festivales y eventos realizados desde la SC buscan adaptarse a las nuevas circunstancias, con otras prioridades, adelantó la titular de la dependencia. En el caso de los museos, por ejemplo, se cancelaron actividades y exposiciones, pues se consideró inapropiado traer exposiciones internacionales con los recintos cerrados (como el caso del artista chino Ai Weiwei). Sobre los museos, la secretaria acotó: “Se están trabajando los manuales de la nueva realidad: cómo será una visita al museo, qué tipo de inversiones se tienen que hacer”.

En diálogo con creadores

Por su parte, la comunidad cultural se manifestó para solicitar a la Secretaría de Cultura y el gobierno estatal un plan de apoyo a la industria artística, que fue la primera en parar actividades en marzo pasado al comienzo de la pandemia en México.

Para atender estas necesidades, desde la SC han trabajado con el gabinete del gobierno del Estado y el gobernador para una serie de estrategias que presentarán este jueves en Casa Jalisco.

Jaspersen detalló que desde la SC y el gobierno estatal se implementará una estrategia en tres etapas: la primera a corto plazo; la segunda parte es a mediano plazo (con la reactivación de los espacios y parte de las actividades reprogramadas, como el Encuentro Nacional del Mariachi Tradicional, el Congreso Internacional sobre Industrias Creativas y Culturales y la Muestra Estatal de Teatro); la tercer área de trabajo a largo plazo es fortalecer el sector, en temáticas que necesitan mejorarse independientemente de la contingencia (seguridad social, censo de artistas, entre otros).

Igualmente, hoy tienen una reunión con cuatro voceros de la comunidad cultural (Olga Gutiérrez, Miguel Ángel Gutiérrez, Adrián Nuche y Circe Rangel), quienes el pasado lunes entregaron una carta con propuestas y peticiones a propósito del recorte presupuestal y de las problemáticas ante la pandemia. Jaspersen agregó que también en la Secretaría han tenido reuniones con los integrantes del CECA.

Las reducciones presupuestales

Secretaría de Cultura 49,283,799 ECRO 741,946 Museo Cabañas 4,919,019 SJRYT 10,823,967 FEFCA DANZA 5,000,000 FEFCA Proyecto Estratégicos 5,817,994 FEFCA Ecos 20,182,006

