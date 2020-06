La danza se muda a la web

Como cada verano el ballet florece en Guadalajara gracias a Pirouetteando. Debido a la contingencia sanitaria mundial, en este 2020 la modalidad será en línea, del 6 al 25 de julio próximo. En entrevista, Laura Fernández, organizadora del evento, junto a Héctor Fernández, platicó sobre la nueva edición del encuentro de profesionalización de la danza: “Yo ya había organizado Pirouetteando presencial desde enero, ya tenía incluso inscripciones. Desde que empezó la cuarentena escuché a los hijos que comentaban la problemática en Europa. Me dijeron que no seguramente no iba a poder ser presencial”. Sus hijos Isaac (del English National Ballet) y Esteban Hernández (del San Francisco Ballet) son parte de los profesionales que darán las master class.

Un objetivo de esta edición será “Tener lo mejor de lo mejor. Con esto de la cuarentena muchísimos artistas se enfocaron en ofrecer sus servicios en línea. El público está expuesto a este material, sobre todo gratuitamente. Nos enfocamos en la mejor manera fue ofrecer lo mejor de lo mejor, ofrecer algo que nadie más tenga y con un costo simbólico”.

El costo para asistir virtualmente al contenido va de la mano con la vocación que han tenido de profesionalizar la danza en el país: “Mi trabajo ha sido dignificar la profesión de bailarín. La gente cree que el artista no tiene necesidades materiales y que puede regalar su trabajo todo el tiempo. Como ahora con las sesiones, pero eso no es bueno para el ámbito cultural: la gente pierde el respeto por una profesión que cuesta muchísimo trabajo. Los bailarines dejan a su familia desde muy temprana edad, como mis hijos, sacrifican a sus amigos, las reuniones, con una disciplina para tener una vocación”.

Héctor Hernández (padre y formador de los hermanos bailarines), Jurgita Dronina, James Streeter, Erina Takahashi, Oliver Oguma y Annia Hidalgo son algunos de los ponentes. Además del San Francisco Ballet y el English National Ballet hay talento del American Ballet Theatre Company, Ballet National Du Rhin, el National Ballet de Canadá y profesionales freelance que compartirán sus experiencias.

Sobre el idioma y la interpretación, Laura comentó: “Procuramos que fuera con artistas de habla hispana, para que todos los inscritos puedan acceder sin problema a todo”. Como moderadora estará Emilia Hernández (productora de Soul Arts), quien traducirá en los casos necesarios.

En el programa hay ponentes no solo bailarines ejecutantes, también hay ballet masters: “Personas encargadas de mantener a los bailarines en su óptima condición. Estos personajes terminaron su vida de ejecutantes y se dedican a la docencia. Ellos tienen claves muy importantes para aplicar a los bailarines que ya son profesionales”. Acondicionamiento físico, historia del arte y de la danza, nutrición y alto rendimiento son algunos de los otros temas que se tocarán.

Finalmente, Laura resaltó que debido a que en esta edición será imposible realizar la tradicional gala de cierre de curso, la tecnología también se usará para montar un video final: “Habrá una sesión para que les enseñen a los niños a filmar sus montajes, se les darán algunos tips y ellos entregarán los montajes para elaborar un video con los trabajos, una recopilación de todo lo que se hizo”.

Toma nota

La plataforma para registrarse y asistir a los cursos y clases es www.pirouetteando.com

JL