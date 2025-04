Netflix: modelos celulares que perderán el acceso a la plataforma el 01 de mayo

A partir del 1 de mayo de 2025, Netflix dejará de ofrecer soporte en ciertos teléfonos inteligentes que no cuenten con versiones actualizadas de sus sistemas operativos. La plataforma de entretenimiento en streaming, una de las más utilizadas a nivel global, ha decidido poner fin a la compatibilidad con dispositivos considerados obsoletos desde el punto de vista tecnológico.

Esta decisión se alinea con los esfuerzos de la compañía por mantenerse a la vanguardia en cuanto a tecnología, priorizando el rendimiento, la seguridad y la incorporación de nuevas funciones. Según ha señalado la empresa, “los dispositivos más antiguos suelen tener limitaciones de hardware y software que dificultan la implementación de nuevas funciones y actualizaciones de seguridad”.

Entre los principales afectados se encuentran los usuarios de teléfonos con Android que no puedan actualizarse a la versión 7.0 Nougat o posterior. Algunos de los modelos que dejarán de ser compatibles son el Samsung Galaxy S5, Sony Xperia M4 Aqua, Motorola Moto X y LG G4. También se verán impactados equipos como el HTC One M8, Huawei Ascend Mate 7 y el Asus ZenFone 2, todos ellos con varios años en el mercado y sin soporte para nuevas versiones del sistema operativo.

En el caso de Apple, la aplicación ya no estará disponible para aquellos iPhones que no sean compatibles con iOS 17 o versiones posteriores. Esto incluye al iPhone 6, 6s, 7, el iPhone SE de primera generación, así como los modelos iPhone 8 y 8 Plus. Aunque muchos de estos dispositivos siguen siendo funcionales para tareas básicas, ya no podrán ejecutar la aplicación de Netflix con sus últimas actualizaciones, lo cual implica la pérdida de nuevas herramientas, funciones de personalización y mejoras en seguridad.

La decisión forma parte de una tendencia cada vez más común en el sector tecnológico, donde las compañías ajustan sus plataformas para centrarse en equipos más recientes, optimizando así el desarrollo de nuevas funcionalidades. Además, dejar de brindar soporte a modelos antiguos ayuda a reducir los costos técnicos asociados a mantener aplicaciones en sistemas operativos que ya no cumplen con los estándares actuales.

Si tu celular no puede actualizarse a Android 7.0 o iOS 17, es probable que ya no puedas seguir disfrutando del catálogo de series y películas de Netflix a partir de mayo. La empresa sugiere verificar la compatibilidad del dispositivo y considerar una actualización si se desea seguir accediendo al servicio.

