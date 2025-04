¡Lejos está mejor! Es la lectura que deja Pablo Lemus cuando se refiere a su antecesor.

Si bien estuvo hace algunos días en España para sostener reuniones con autoridades y empresarios, afirma que no se reunió con el ex gobernador de Jalisco, quien supuestamente vive en Madrid.

Lemus declaró que en esa ciudad sólo hizo una escala de una hora, por lo que no tuvo contacto con el aludido. Ni siquiera telefónico.

Eso sí, agradeció que no se meta en los asuntos de Jalisco. “No nos vimos. Yo, al revés: le agradezco al ex gobernador que sea tan respetuoso de nuestro trabajo y que no se meta en lo que nosotros hacemos”.

¿Así o más claro?



* * *



El que se metió en problemas fue Gerardo Fernández Noroña, luego de afirmar que entre los miles de candidatos revisados para la primera elección popular en el Poder Judicial hay algunos con nexos criminales.

La declaración del senador la hizo el pasado martes y molestó a muchos en Morena, ya que está desprestigiando una elección que precisamente pretende eliminar a jueces, magistrados y ministros relacionados con delincuentes.

Ayer matizó y dijo que son una veintena los candidatos defensores del narco, aunque descartó por el momento revelar los nombres.

Como dice una famosa frase: “Ya te ahogabas, compadre”.



* * *



Al ser la reforma más importante del sexenio, la Presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó al tema anterior y dijo que los candidatos podrían descalificarse o aplicarse medidas precautorias, pero el tema corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Al final, Noroña quedó obligado a revelar los nombres. De lo contrario, será cómplice en caso de que lleguen al Poder Judicial tras la elección de junio próximo. ¿O qué?

Por lo pronto, en Jalisco no hay que preocuparse porque no habrá elección de jueces y magistrados locales este año. Pero sí hay que votar para la elección judicial en el ámbito federal.